В Ялте первый офис Сбербанка возведут на месте парковки у площади Советской

Фото: Сбербанк

Стационарный офис Сбербанка появится в центре Ялты, на месте парковки у площади Советской. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

– Для удобства жителей и гостей города возводим его в центре, рядом с обновленной площадью Советской. Задействуем 18-местную парковку. При этом без парковки в центре не останемся - приступили к реализации большого инвестпроекта по обустройству новой, многоуровневой, более вместительной - на 280 авто. Она появится напротив культцентра, – написала Павленко в своем телеграм-канале.

Накануне градоначальница вместе с представителем Сбербанка в Крыму Андреем Подсвировым заложили на месте будущего офиса «капсулу времени».

Фото: телеграм-канал Янины Павленко

Напомним, Сбербанк объявил о своем намерении «зайти» в Крым и Севастополь в январе 2023 года. 21 января мобильные офисы Сбербанка появились в крупных городах и населенных пунктах полуострова. 11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что офис Сбербанка появится в центре Симферополя, в дальнейшем отделения банка будут открыты в Ялте, Евпатории и других городах республики. В Севастополе первое стационарное отделение разместится недалеко от ТЦ «Муссон».

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