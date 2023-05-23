Константинов пообещал «раз и навсегда» покончить с активами украинских олигархов в Крыму

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что процесс национализации активов украинских олигархов будет продолжен, с их активами на полуострове будет покончено раз и навсегда. Его слова приводит РИА Новости.

– С этим мы решительно намерены покончить раз и навсегда, – сказал Константинов.

Он отметил, что в ходе национализации Крым частично возмещает ущерб, который украинские олигархи нанесли региону.

– Не могут они питаться нашими соками и при этом финансировать враждебные нам действия, в том числе и за счет прибылей, полученных в Крыму, – пояснил глава крымского парламента.

В октябре прошлого года Госсовет Крыма внес изменения в постановление «О вопросах управления собственностью Республики Крым», согласно которым становится возможным признание собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать имущество ряда организаций и лиц, связанных с киевским режимом.

В феврале Константинов сообщил, что под национализацию попало около 700 объектов, в том числе собственность украинских олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, а также кинотеатр бывшего вице-премьера Украины Арсения Яценюка. Работа в этом направлении продолжается. Имущество продадут, а вырученные средства направят на нужды участников СВО.

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