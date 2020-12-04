Куда пропал самолет Росгидромета для вызова осадков в Крыму

Как повлиял на засушливый Крым самолет по вызову осадков. Фото: пресс-служба международного аэропорта «Симферополь».

Вариантов решения проблемы нехватки воды в Крыму озвучивается много. Самым необычным, пожалуй, стала попытка властей вызвать осадки при помощи самолета. Метеолаборатория прибыла в республику и даже совершила пробный вылет. Однако о чудо самолете не слышно уже месяц. Неужели технология добычи осадков из облаков оказалось неудачной?

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

О том, что власти республики обсуждают со специалистами Федеральной службы по гидрометеорологии возможность вызова дождей при помощи самолета, стало известно еще в июне. Предполагалось, что благодаря воздействию на облака объем осадков на полуострове увеличится до 30%.

Конкурс на выполнение экспериментальных работ объявили 4 августа. Заказчиком выступил Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации РК. Сумма контракта превысила 25 миллионов рублей. Исполнителю, согласно условиям контракта, сразу перечислили аванс в размере 30% от общей суммы.

ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК В ГОЛУБОМ САМОЛЕТЕ…

Информация о том, что в международный аэропорт «Симферополь» прибыл Як-42Д с командой пилотов, технических специалистов и сотрудников Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета, распространилась по всем СМИ уже 30 сентября.

В тот же день стало известно, что воздушное судно во время полета собирает информация о состоянии облаков, после чего специалисты проводят анализ всех критериев. Затем Як-42 повторно поднимался в небо и начинал обстреливать облака пиропатронами с йодистым серебром.

Ясное дело, что вызвать дождь, когда на небе ни облачка, самолет неспособен. Для его работы нужны определенные погодные условия, которые в Крыму сложились всего один раз: с 29 сентября по 2 октября.

- Именно в этот период и были вылеты в предгорные зоны Симферопольского, а также Белогорского районов республики, - говорит КП-Крым заместитель председателя Госкомводхоза Елена Тимошик.

ОН УЛЕТЕЛ И НЕ ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ

Сейчас самолет находится в Москве. Несмотря на то, что срок контракта истекает только 15 декабря, промежуточный итог таков: увеличение осадков за несколько часов полетов составило всего 20%.

- Выпавшие осадки в виде интенсивных дождей положительно повлияли на сток рек в районах воздействия. Но притоки в водохранилища были незначительными, так как выпавшие осадки израсходованы на восполнение руслового стока и, соответственно, увлажнения почвы, - объяснила Тимошик.

Она отметила, что применение этой технологии может хорошо повлиять на продуктивность сельскохозяйственного производства.

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