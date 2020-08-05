Следствие назвало три версии смертельного ДТП на «Тавриде» с участием микроавтобуса и КамАЗа

Основной причиной аварии на "Тавриде" с 9 погибшими стало нарушение ДТП. Фото: скрин оперативного видео МВД

Следствие по делу о ДТП на трассе «Таврида», которое стало причиной гибели 9 человек, рассматривает три версии причин случившегося. Непосредственной причиной аварии стало нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения.

Смертельное ДТП произошло рано утром 31 июля у поворота на село Русаковка Белогорского района. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который двигался из Краснодара в Севастополь, столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ.

Из 18 человек, ехавших в микроавтобусе, погибли 9, включая водителя. Среди погибших жители Краснодарского и Хабаровского краев, Сургута, Омска и Крыма.

В тот же день было возбуждено два уголовных дела: по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В последствии ими занялось управление по расследованию особо важных дел Следкома. Организатор перевозок ИП «Донец» помещен под стражу. На его предприятии идут проверки.

К этому моменту известно, что 30 июля микроавтобус под управлением 48-летнего жителя Нижнегорского района в 14 часов выехал по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края, а 31 июля в 2.22 микроавтобус въехал в обратном направлении, что было зафиксировано видеокамерами системы «Поток».

- Данное обстоятельство свидетельствует о том, что водитель надлежащим образом не отдыхал, и мог находиться в утомленном состоянии и заснуть за рулем, - отметили в СК.

Несоблюдение организатором перевозки условий труда-отдыха водителя рассматривается как одна из версий. Также следователи выясняют, как проходил инструктаж, стажировка, обучение и аттестации водителя. Третье направление расследования - техническая неисправность микроавтобуса.

Тем не менее, непосредственной причиной аварии стало нарушение ПДД - скорость движения микроавтобуса в момент столкновения с КамАЗ составляла более 100 км/ч при допустимой 90 км/ч.

Напомним, из девяти пострадавших в ДТП состояние пятерых остается тяжелым, в том числе двоих крайне тяжелым. Накануне одного из них перевели в Севастополь. Беременную женщину, которая ехала в злополучном микроавтобусе, из больницы «скорой помощи» перевезли в Перинатальный центр. Состояние еще одной пациентки - удовлетворительное. Двое детей после амбулаторного лечения отправлены домой.

По решению властей Крыма семьям погибших в аварии выплатят по 1 миллиону рублей.

Материальная помощь пострадавшим составит от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, в зависимости от характера травм.

Известно, что автобус следовал по маршруту «Краснодар-Севастополь», использовался в заказных перевозках. На практике пассажиров на такие маршруты собирают через сервис blablacar и прямые звонки перевозчику. Фирма «ДонецТранс», зарегистрированная в Нижнегорске, зазывала пассажиров поездками на комфортабельных микроавтобусах - путь из Краснодара в Севастополь составлял всего 6-7 часов при стоимости 2100 рублей за место.

Известно, что микроавтобус был выпущен в Германии в 2007 году, как грузовой автомобиль. На территорию РФ попал в 2012 году и был переоборудован в пассажирский. Несколько раз менял владельцев, пока в 2018 году не попал в Краснодарский край. Здесь его «улучшили», установив дизельный двигатель, мощностью в 1,5 раза выше заводского, и заглушив все датчики, которые бы говорили о не корректной работе мотора. Откидные сиденья с подлокотниками, кондиционер, большие багажные полки шли дополнительной опцией апгрейда к продаже - собственник из Анапы рушил продать автобус за 1 миллион рублей. Но в июле прошлого года попал под суд за нелегальные поездки и был оштрафован на 100 тысяч рублей. 13 января микроавтобус угодил в крупное ДТП, вся передняя часть была, что называется, всмятку.

Эксперты высказали КП-Крым несколько предположений о причинах аварии. Во-первых, это «езда стоя». Так на шоферском жаргоне звучит работа на оборотных рейсах с движением в ночное время. Из Краснодара в Севастополь водитель едет без напарника, время на отдых отводится ему днем, как и подготовка автобуса к обратному рейсу, и дальше его ждет дорога из Севастополя в Краснодар. Итак по кругу. В курортный сезон, когда пассажирские перевозки между двумя регионами особенно востребованы, каждый день простоя — это почти минус 40 тысяч в кассе. Во-вторых, переоборудованные из грузовых в пассажирские автобусы изначально не соответствуют требованиям безопасности.

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