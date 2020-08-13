Обитателям дельфинариев Крыма выпишут генетические паспорта

Забор пробы для генетического анализа/ Фото: С.В.Кривохижин/Крымский филиал ФГБУ «ВНИИ Экология» /vniiecology.rupasportami

В ближайшее время обитатели дельфинариев Крыма обзаведутся новенькими документами.

- Провели сбор материала для молекулярно-генетической паспортизации черноморских афалин, содержащихся в неволе, - сообщил ведущий научный сотрудник Крымского филиала ФГБУ «ВНИИ Экология» Сергей Кривохижин. - Генетические методы позволят идентифицировать животных и исключить возможные злоупотребления – подмену одних особей другими.

На полуострове работает 12 дельфинариев, где перед зрителями вместе с черноморскими краснокнижными афалинами выступают и тихоокеанские, не имеющие такого охранного статуса. И ноу-хау опять же не позволит выдавать одну «породу» за другую.

- Сравнительно-морфологическими методами установить подвидовую принадлежность афалин достоверно невозможно, что затрудняет работу контролирующих органов. Разобраться поможет генетика, - считает Кривохижин.

«В НАШИХ ДЕЛЬФИНАРИЯХ ИНОГДА ДАЖЕ ПОЛ ДЕЛЬФИНА НЕ СОВПАДАЕТ!»

Дельфины нуждаются в защите. Фото: Наталья Макеева

КП-Крым попросила прокомментировать благое начинание независимого эксперта. И выяснилось, что не все так радужно, как хотелось.

- Да, генетические паспорта - это то, чего мы и зоозащитники давно добивались. Но есть опасение, что с их помощью будут попытки легализации незаконно отловленных дельфинов, - объясняет КП-Крым Наталья Макеева, сотрудница Карадагской научной станции им.Т.И. Вяземского.

Ученая говорит, что в отдельных дельфинариях полуострова миляг-афалин, которые погибают из-за ужасных условий содержания, заменяют новичками, браконьерски выловленными в Черном море.

Краснокнижному млекопитающему вживляют чип умершего предшественника. Переходят по наследству и документы. Оп-ля! И снова денежки льются рекой - отдыхающие любят поглазеть на сальто в исполнении детей моря.

Причем нарушители особо не заморачиваются, что биологический возраст артиста-невольника значительно разнятся от официального, указанного в документах. Новый же паспорт ситуацию не прояснит - генетика бесполезна в этом вопросе. Да, специалист может отличить молодого дельфина от «пожилого», но если дойдет дело до суда, то возраст подтверждают только спилом зуба. Брать же такой анализ у живого дельфина – бесчеловечно.

- Хотя, о чем я! В наших дельфинариях иногда не то, что возраст, а даже пол дельфина не совпадает! – не может сдержать эмоций ученый.

Особо продвинутые и вовсе выдают незаконно отловленного дельфина за рожденного в неволе.

- Нужно обязательно провести на генетическом уровне анализ родственных связей, чтобы понять незаконный «подлог», - считает Макеева. - При выдаче генетических паспортов важно выявить нарушения, а они безусловно есть. И наказать виновных. Самое главное: незаконно отловленных дельфинов необходимо реабилитировать и вернуть в море, ведь численность популяции черноморских афалин близка к критической!

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