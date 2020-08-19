На севере Крыма произошел выброс сернистого ангидрида на заводе «Титан»

Режим ЧС из-за выбросов в Армянске вводили осенью 2018 года Фото: Архив "КП"

Жители Армянска, что на севере Крыма, снова начали жаловаться на неприятный запах. Они опасаются повторения ситуации 2018 года, кода из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе был объявлен режим ЧС.

Как сообщил глава администрации города Василий Телиженко, чиновникам начали поступать обращения от местных жителей.

- По информации ООО «Титановые Инвестиции», 19 августа после длительного простоя произведен пуск сернокислотного производства, - заявил Телиженко в ответ на жалобы.

По его словам, система на заводе была переведена с режима разогрева в рабочий режим на сере 19 августа в 7.20. Плавленая сера начала взаимодействовать с атмосферным воздухом, и от технологической трубы произошел выброс сернистого ангидрида.

- Это привело к локальному превышению ПДК (предельно допустимой концентрации) загрязняющего вещества в воздух рабочей зоны на территории промышленной площадки предприятия (в приделах только предприятия). Концентрация загрязняющего вещества влияния на здоровье организма не имеет, - заявил глава Армянска.

Также Телиженко уточнил, что на 9.00 19 августа концентрация загрязняющих веществ на промышленной площадке «Титана» не превысила допустимую норму.

На протяжении четырех дней специалисты будут брать пробы воздуха и замерять концентрацию вредных веществ. Такие замеры 19 августа сделали в лаборатории Главного управления МЧС по РК. Сообщается, что в результате в воздухе нет превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Напомним, выброс сернистого ангидрида произошел в Крыму в конце августа 2018 года. Это случилось по причине того, что на заводе «Титановые инвестиции» пересох кислотонакопитель, в котором не было достаточного количества воды для поддержания нормальной экологической ситуации.

В результате жители Армянска и близлежащих сел начали жаловаться на кашель, сыпь и другие аллергические реакции, также всех беспокоил едкий запах. Из-за превышения уровня сернистого ангидрида в воздухе власти ввели режим ЧС на севере Крыма, всех детей вывезли в санатории.

Через несколько недель ситуация улучшилась, и режим сняли. Позже суд постановил, что предприятие должно выплатить больше 700 миллионов рублей в бюджет РФ за нанесенный вред окружающей среде.

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