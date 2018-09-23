На севере Крыма отметили режим ЧС, введенный из-за выброса химикатов

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-23T17:53:50+03:00

Завод «Крымский Титан» запускать пока не будут. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Изменить размер текста: A A

23 сентября на севере Крыма отменили режим ЧС. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что последнюю неделю в Армянске не было зарегистрировано превышения максимально допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере

- Режим ЧС снят в Армянске с 15.00 23 сентября, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

В МЧС уточнили, что все работы, связанные с устранением чрезвычайной ситуации, выполнены. В кислотонакопитель химзавода «Крымский Титан» перекачали больше 1 миллиона кубических метров воды и 918 тон известкового молока.

При этом запускать градообразующее предприятие пока не планируют. На заседании штаба чиновники решили, что сначала руководство предприятия должно выполнить все предписания надзорных органов.

Кстати, заводу «Крымский титан придется компенсировать государству все деньги, потраченные из-за ЧС. Также рассматривается вариант строительства завод по нейтрализации кислот. Если у химзавода не окажется на это средств, власти Крыма рассматривают вариант его национализации.

Дети, которые уже три недели находятся на оздоровлении в санаториях и лагерях полуострова, скоро смогут вернуться домой.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс сернистого ангидрида. Позже было установлено, что причина – испарения на территории высохшего кислотонакопителя завода «Крымский Титан».

4 сентября из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе тысячи детей вывезли из Армянска и близлежащих сел, а 9 сентября была приостановлена работа цехов завода.

Позже ситуация на севере Крыма стабилизировалась, но 14 сентября стало известно об ухудшении экологии. Вынужденные каникулы детям продлили на неделю, а в Армянске и нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС.

Кстати, некоторые родители с детьми начали постепенно возващаться домой. 15-16 сентября в Армянске должен был пройти день города, но его отменили в связи с ограничениями, действующими на период чрезвычайной ситуации.

ДИВЕРСИЯ СО СТОРОНЫ УКРАИНЫ?

На заводе "Крымский Титан" официально подтвердили: Часть дамбы кислотонакопителя со стороны Украины разрушена. Выбросы химикатов на севере Крыма продолжаются, власти подозревают незалежную в диверсии, а именно "сбросе неизвестных загрязняющих веществ" в кислотонакопитель завода (водоем, куда предприятие сбрасывает отходы от производства, так называемые "кислые стоки" - разбавленную пресной водой серную кислоту).

"Крымский Титан" направил заявления в ФСБ и Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении властей незалежной по признакам экоцида - совершения действий, способных вызвать экологическую катастрофу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Крыма: Украина ничего не добьется, введя санкции против наших химзаводов

Незалежная хочет "наказать" не только российские, но и зарубежные предприятия, работающие на территории полуострова (подробнее)

В Армянске из-за выброса химикатов временно закрыли завод «Крымский Титан»

Сотрудникам пообещали не урезать зарплаты (подробнее)

«Люди чешутся, машины ржавеют»: Армянск задыхается из-за выброса химикатов

А власти успокаивают: угрозы для здоровья нет (подробнее)

Спецпредставитель президента по экологии: Виновных в выбросе вредных веществ в Крыму нужно наказать

Он призвал закрыть завод «Титан» до устранения аварийных ситуаций (подробнее)

На границе Крыма с Украиной зафиксирован выброс неизвестного вещества

Металл, оставленный на балконе жителями, поржавел, все покрылось желтой пылью (подробнее)

Крымский депутат: Ветер несет химикаты из Армянска в Херсон, но Украина не даст днепровскую воду для решения проблемы

Хоть в Херсонской области уже обнаружили токсические вещества в воздухе, незалежная не вернется к переговорам по Северо-Крымскому каналу, считают на полуострове (подробнее)

"Настоящая газовая камера": Жители Армянска снова жалуются на выброс химикатов в атмосферу

Вечером 13 сентября в городе снова было тяжело дышать (подробнее)

В выбросе ядовитых химикатов в воздух на севере Крыма заподозрили Украину

Всего следствие рассматривает шесть версий (подробнее)