«Он был очень полезен»: Чем запомнился глава администрации Ялты

Всего за год глава администрации многое спел сделать для своего города. Фото: Пресс-служба администрации Ялты

- Сколько дел бы у него не было, он всегда был готов помочь каждому, кто обратился к нему за помощью, - так отзываются о главе администрации Ялты Иване Имгрунте работавшие с ним чиновники и депутаты.

В воскресенье Крым потрясла новость о том, что мэр главного курортного города полуострова скончался в одном из лечебных медицинских учреждений от коронавирусной инфекции. Иван Имгрунт ушел из жизни, когда ему было 59 лет.

Чем запомнился экс-глава администрации Ялты и каким руководителем он был для южной столицы, вспоминает «Комсомолка».

Некоторые коллеги до сих пор говорят об экс-главе в настоящем времени - слишком сложно принять факт смерти такого «живого и жизнерадостного человека». Фото: Личная страница Ивана Имгрунта

Коллеги характеризуют Имгрунта как оптимистичного, деятельного и идейного человека. Замглавы администрации Ялты Ирина Романец вспоминает его как «безотказного человека в любых вопросах».

- Он готов был помочь и горожанам, и своим же коллегам, которых очень уважал, - рассказывает КП-Крым Романец. Он обожал Ялту и хотел сделать из нее не просто город счастья, а самый лучший город на Земле, поэтому и работал сутки напролет.

Коллеги называют его одним из самых лучших руководителей. Фото: Пресс-служба администрации Ялты

- Он даже однажды сказал: «Я батрачу на Ялту, чтобы нашим людям было приятно жить в этом городе». Он был прекрасным руководителем и просто хорошим и добрым человеком, - рассказывает помощник Ивана Имгрунта Сейран Меметов.

Находясь не так долго в должности главы курортного города, Имгрунт запомнился своими инициативами. Еще в июле он организовал акцию поддержания чистоты Ялты. Тогда мэр взял в руки метлу и вышел на набережную в форме дворника. Его поддержали и многие чиновники.

Имгрунт сам надел костюм дворника и вышел на набережную, чтобы навести порядок. Фото: Иван Имгрунт/VK

Первый заместитель парламента Крыма Ефим Фикс отмечает, что Иван Имгрунт за небольшой промежуток времени успел внести огромный вклад в развитие Ялты.

- У него было много интересных идей, которые точно бы привнесли новое в развитие и жизнь Ялты.

Еще градоначальник планировал построить круглогодичный горнолыжный комплекс на территории Крыма. Его создание могло дать жизнь развитию зимних видов спорта и привлечь еще больше туристов.

Имгрунт хотел сделать из Ялты международный центр культуры и создать музей имени В.И. Вернадского. Помимо этого, глава города планировал запустить фестиваль «Золотой лев», разработать дизайн-код Ялты, внедрить единую систему транспортной навигации города и начать работу по возвращению исторических названий улицам старого города.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался от коронавируса

Мэр ушел из жизни в 59 лет (подробнее)

У зампреда Совмина Крыма Кабанова нашли коронавирус

COVID-19 также заболели несколько депутатов Госсовета республики (подробнее)

Заместитель главы Крыма Елена Романовская заболела коронавирусом

Вице-премьера уже лечат врачи (подробнее)