"Маски не помогут, пейте больше воды и делайте влажную уборку": Химик рассказал о веществе, загрязнившем воздух Армянска

СЕГОДНЯ 19:38 2018-09-04T19:42:00+03:00

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Корреспондент "Комсомольской правды - Крым", собираясь в командировку в Армянск, взяла с собой несколько аптечных масок. Мы решили узнать у эксперта, защитит ли кусок марли от сернистого ангидрида.

Напомним, в ночь на вторник специалисты Роспотребнадзора выявили в воздухе превышение допустимой концентрации сернистого ангидрида. Именно это вещество "повинно" в экологической беде Армянска: жители жалуются плохое самочувствие, растения сохнут, а машины - ржавеют.

Алексей ГУСЕВ, профессор кафедры общей и физической химии Крымского федерального университета:

- Вещество токсично, здесь я сильно обнадеживать не буду, первый класс опасности. Но впадать в панику не стоит, вещество достаточно широко используется в обиходе. Так, запах сернистого ангидрида мы ощущаем каждый раз, когда зажигаем спичку – именно из-за него этот характерный запах жженой серы. Сернистый ангидрид широко используется в виноделии для увеличения сроков сохранности вин. Словом, люди должны понимать, что это не цианистый калий, не хлор. Хотя здоровья, конечно, сернистый ангидрид не прибавит.

Еще хочу подчеркнуть, что предельно допустимая концентрация – это не летальная доза, а та концентрация, выше которой начинается вред для здоровья.

Люди жалуются на привкус во рту, першение в горле, кашель, глаза слезятся – это стандартные симптомы отравления сернистым ангидридом.

Сернистый ангидрид при контакте с водой дает сернистую кислоту, а она при контакте с воздухом переходит и в серную, которая уже вызывает коррозию металлических изделий. Отсюда ржавчина.

Запах сильнее всего ночью, потому что температура падает, влажность увеличивается, и роса взаимодействует с сернистым ангидридом, превращаясь в сернистую кислоту, и раздражающим действием уже кислота обладает.

Принимаемые меры – правильные, детей вывозят, работу завода («Крымский Титан», - ред.) приостановили. Если есть возможность выехать из города – конечно, лучше выехать, но тем, кто остался, стоит по возможности находиться в закрытых помещениях, побольше воды пить, влажную уборку почаще делать, поскольку сернистый ангидрид хорошо растворим в воде, это поможет понизить его концентрацию.

Ситуация, конечно, чрезвычайная, но подчеркну – это не самый токсичный газ, не радиация. При кратковременном воздействии – в течение суток, к примеру, скорее всего, ничего не будет. Вот длительное воздействие – это уже проблема. Люди по-разному переносят, все индивидуально. Особенно чувствительны дети, астматики, «лёгочники». А некоторые могут и не заметить.

Маски из аптеки носить бессмысленно, она не задержит газ, вы просто запах чувствовать не будете, а воздух-то проходит. Тут нужен разве что противогаз или хотя бы влажная тряпочка, через нее дышать.

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