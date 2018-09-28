Севастополь: Пользователей соцсетей взволновало видео оползня, из-за которого могут рухнуть вниз 33 дома

СЕГОДНЯ 21:50 2018-09-28T21:48:28+03:00

Дома на обрыве могут рухнуть в любой момент. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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- Ужас! Триллер! Как там еще люди живут! – такие эмоции вызывает короткий ролик, размещенный в свободном доступе севастопольскими спасателями.

Беспилотник снял с высоты птичьего полета район мыса Толстый, что на северной стороне Севастополя. Там же находиться и пляж Учкуевки.

На видео прекрасно видно то самое место ЧП, где летом с кручи сползла вниз мини-гостиница, бассейн и одна хозпостройка. А еще одно строение зависло над обрывом. Кажется, что если подует ветерок чуть посильнее, то и этот отель рухнет.

В Севастополе сползла вниз двухэтажная мини-гостиница.ЧП случилось в районе мыса Толстый. Видео: МЧС РК по г.Севастополю

Просто чудом обошлось без жертв - люди не пострадали.

- Перед тем как произошел обвал, мы уехали в магазин за продуктами, - рассказал «Комсомольской правде – Крым» отдыхающий из Иваново Денис, который жил вместе с семьей в мини-гостинице. - Вернулись, а хозяева навстречу, бледные, руки дрожат. Все, говорит, ищите место для ночлега – у нас жить нельзя!

Вот и получается, что покупка хлеба и колбасы, возможно, спасла жизнь целой семье: папе, маме, бабушке и двум прекрасным мальчишкам.

Масштабность «оползневой» проблемы шокирует, впечатляет и пугает: на краю обрыва стоят десятки добротных строений, которые совсем не похожи на дачные домики, хотя это и земли садовых товариществ.

На деле, здесь летом полно отдыхающих, которые за проживание в опасных для жизни отелях, платят неплохие деньги – в сезон здесь номер меньше чем за 1,5 тысячи рублей не сыскать. А те, у которых вид на море, и вовсе стоят в два-три раза дороже.

Официальная же информация от МЧС России по г. Севастополю подтверждает опасения, что в любой момент здесь может проявить свой гнусный характер оползень: - Существует угроза повторного обвала грунта на территории садовых товариществ «Парус» и «Лесовод». Под угрозой обрушения находится 33 участка. На данной территории газифицированных домов нет. Дома, которые находятся под угрозой обвала, отключены от электроснабжения. Опасная зона, подверженная обвалу ограждена киперной лентой.

Правительство Севастополя опубликовало карту оползней, которая желающим приобрести недвижимость, поможет сориентироваться в ситуации и не совершить опрометчивых шагов.

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