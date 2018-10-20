Артек: "Фото керченского стрелка с "воздушкой" в руках в нашем лагере - фейк"
Бойня, произошедшая 17 октября в политехническом колледже Керчи, по-прежнему привлекает внимание многих людей. И с каждым днем становятся известны все новые и новые подробности страшной трагедии. И вот в социальных сетях появилось фотография светловолосого подростка с оружием в руках, что мол Владислава Рослякова научили стрелять ни где-нибудь, а в самом известном детском лагере страны.
- Керченский стрелок в Артеке (не подтверждено местонахождение, взято из сетей), - подписал снимок автор поста.
В пресс-службе МДЦ «Артек» объясняют, что принципиально не комментируют фейковую информацию, распространяемую недружелюбными по отношению к России странами.
По официальным документам о порядке пребывания в МДЦ «Артек» принимают только школьников, но никоим образом студентов учебных заведений специального профессионального образования.
«Комсомольской правде. Крым» так же удалось выяснить, что действительно снимок имеет отношение к детскому лагерю на Южном берегу Крыма, но на фотографии не Владислав Росляков, а совершено другой человек. Парнишка является жителем одного из регионов России, но никак не Керчи.
Владислав Росляков - студент политехнического колледжа в Керчи, где он 17 октября устроил бойню - открыл огонь из оружия и привел в действие СВУ - самодельное взрывное устройство. Затем парень совершил суицид.
В результате погибло 20 человек, пострадало около 50.
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