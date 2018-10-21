"На карьере футболиста можно ставить крест": парень, пытавшийся покончить с собой из-за гибели любимой в бойне в Керчи не чувствует ног

СЕГОДНЯ 15:08 2018-10-21T15:27:08+03:00

Армен хотел сделать предложение Вике, когда ей исполнится 18 лет

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НЕ ОТХОДИЛ ОТ БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКИ, КОГДА ЕЙ АМПУТИРОВАЛИ НОГУ

- Сейчас Армен находится в реанимации, у него серьезная травма позвоночника, врачи пытаются его спасти, - плачет в трубку сестра парня Влада. - Одну операцию уже провели. Он пришел в сознание, но не чувствует рук и ног.

Медики планировали отправить парня санавиацией в Краснодар, но сейчас это сделать нельзя, слишком тяжелое у него состояние. Сейчас находится в городской больнице №1 им. Пирогова.

Не успел город проститься с 20 погибшими в страшной трагедии, произошедшей в политехническом колледже, как произошло еще одно горе. Молодой человек Вики Демчук, умершей в больнице после взрыва, пытался счеты с жизнью. И теперь врачи борются за жизнь 20-летнего Армена Бадаляна.

«Я тебя люблю, вместе навсегда» - написал 20-летний Армен у себя в статусе на страничке в соцсетях, перед тем сделать решительный шаг к окну на 4-м этаже.

Его любимая Вика училась в керченском колледже по специальности «Земельно-имущественные отношения». В бойне, которая произошла в колледже, погибла подруга и одногруппница Виктории 17-летняя Алина Кемерова. Они с Викой дружили еще со школы, были первыми красавицами в колледже. Обе занимались в модельной школе. На большой перемене девочки отправилась в столовую, когда прогремел взрыв. Алина погибла на месте.

А Вика выжила во время бойни, но была тяжело ранена.

Армен вместе с родителями девушки ночами сидел в больнице, надеясь на чудо. Не отходил от нее ни на минуту.

Девушке ампутировали ногу, и появилась надежда, что она сможет выжить.

Но травмы, полученные Викой во время взрыва, оказались намного серьезнее, чем можно было себе предположить.

Ее хотели санавиацией доставить в Москву, но по дороге в больницу она умерла.

Два ее брата - старший и младший - остались без сестренки.

Армен (на фото слева) хотел сделать спортивную карьеру.Фото: Соцсети

«ВИКА ДЛЯ МЕНЯ БЫЛА ПОДАРКОМ»

- До сих пор не могу поверить, что это произошло, - говорит сестра. - Они с Викой были замечательной парой. Девушка она была очень хорошая, он нас с ней познакомил. Очень радовалась за него.

- Армен очень любил Вику, - рассказывает общая подруга пары. - Когда случилась трагедия, он рыдал мне в трубку. - Когда узнал, что ей ампутировали ногу, сказал только «слава богу что жива, остальное неважно, я ее очень люблю, мы найдем деньги и купим ей хороший протез». Когда ему сказали, что Вика умерла, он не хотел в это верить.

За день до того, как Армен принял решение уйти из жизни, он написал своей подруге письмо, в котором объяснил свой будущий поступок.

- У меня жизнь мягко говоря ..., не очень. Вика это, подарок для такого ... как я. Я ее очень люблю. Она лучшее, что было со мной! И я не готов ее отпускать. Это правда. Которую я не скрываю. И мне не важно, что будут говорить и думать, - написал Армен Бадалян.

Жизнь парня, действительно, не баловала.

Маму Армена Бадалян лишили родительских прав, когда мальчику было пять лет. Она сильно пила и не смотрела за ребенком. С тех пор он находился в интернате.

- Ему всего нужно было добиваться самому. Он мечтал отучиться, построить семью, ее обеспечивать. И он добился - хорошо учился, - рассказывают его друзья.

Армен радовал девушку цветами.Фото: соцсети

МЕЧТАЛ СТАТЬ ФУТБОЛИСТОМ

Армен не представлял свою жизнь без спорта. С самого детства мечтал стать футболистом, ездил по соревнованиям. Если выживет, на карьере придется ставить крест.

- Он много играл, тренировался. Фанат футбольного клуба «Барселона». Его любимый игрок - Давид Вилья, он смотрел все матчи с ним. Армен добился, чтобы его взяли в керченский футбольный клуб «Океан». Хотел стать футбольным тренером, - говорят друзья.

- Мы играли в одной команде, а вообще дружим с шести лет, - рассказывает друг детства Армена Андрей Кирсанов. - Для меня, конечно, стало шоком узнать о том, что с ним случилось. Он сильно любил Вику и не видел никого кроме нее. Не знаю, как он пришел к этому решению, до сих пор не могу в это поверить. Неделю назад я приезжал в Керчь поиграть, виделся с ним. Мы с ним общались, смеялись, а тут просыпаюсь…не могу поверить.

- Армен играл у нас в «Океане - 2-3 года назад. Он - молодой, перспективный футболист, - считает Роман Котельников, гендиректора ФК «Океан».

- Парень хороший, старательный, дружелюбный. Хоть он и играл не в основном составе, но к тренировкам всегда подходил очень ответственно, - рассказал тренер Сергей Родченков.

Вика мечтала стать моделью.Фото: соцсети

ХОТЕЛ СДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОГДА ИСПОЛНИТСЯ 18

Армен встречался с Викторией больше года, говорил, что девушка - «частичка его».

- В ней он нашел родственную душу. Когда они познакомились, Армен перестал общаться с другими девушками, гулял только с Викой. Ни с кем ему не хотелось проводить время, как с ней.

Он хотел сделать возлюбленной предложение, когда ей исполнится 18 лет.

- Они все время проводили вместе. Армен ее поддерживал - Вика хотела стать моделью, он ходил с ней на кастинги. Он общался с ее родителями, они к ему хорошо относились, - говорит подруга.

ВАЖНО

Опубликована видеозапись нападения на керченский колледж: как Росляков устроил бойню

На дело стрелок шел уже подготовленный: с уложенными волосами, в футболке с надписью «Ненависть», в черных джинсах, заправленных в ботинки, и огромной сумкой. В колледже его встретил парень, который несколько раз мелькал на видео. Но причастен ли ко всему этмоу не понятно, в руках у него не было оружия [видео 18+] (подробнее)

СПРАВКА "КП"

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку. После его нашли мертвым в библиотеке учебного заведения.

В трагедии погибли 20 человек, не считая самого стрелка. 14 погибших похоронили в Керчи 19 октября, еще 6 человек 20 числа.

За телом самого Рослякого родители так и не обратились. Через 2 недели после смерти тело могут оформить как невостребованное.

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