Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Крыму: когда начнется и где посмотреть, площадки для запуска

Симферополь

Главная новогодняя программа в Симферополе начнется 31 декабря в 22.00 на площади им. Ленина. Праздничный фейерверк запустят ровно в 00.00. Перед ним горожан и туристов ждет концерт «Новый год вместе» с участием группы «Доктор Шлягер», также будет транслироваться поздравление президента РФ Владимира Путина.

После фейерверка прозвучат поздравление Деда Мороза и группы «Make Mom Proud». Также будет организованы игровые развлекательные программы, интерактив, конкурсы и подарки победителям

Севастополь

Новогодняя программа начнется 31 декабря на площади Нахимова у главной елки в 22.00. Горожан и гостей города ждут яркие выступления артистов, искренние поздравления и пожелания от Деда Мороза и Снегурочки.

В 23:45 – поздравление с Новым 2019 годом Губернатора города Севастополя.

В 23:50 – видеопоздравление с Новым 2019 годом Президента Российской Федерации.

В 00:00 под звуки курантов при свете праздничного фейерверка в свои права вступает Новый 2019 год. До 02:00 на площади Нахимова праздник продолжит новогодняя видеодискотека (80-е, 90-е, современные ритмы и мелодии)

Керчь

31 декабря жители и гости Керчи смогут полюбоваться на праздничный фейерверк – он прогремит ровно в полночь на площади им. Ленина.

Праздничная программа начнется в 23.00, затем в 23.55 будет трансляция новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина. После этого жителей ждет огненное шоу и новогоднее караоке.

В 01.00 пройдет концерт группы «Балаган Лимитед» из Москвы. Город будет гулять до 3 часов ночи.

Праздничные мероприятия запланированы еще на двух городских площадках - площади Детской школы искусств имени Сердюка и ДК «Корабел».

Ялта

Праздничные гуляния в Ялте в новогоднюю ночь начнутся на набережной в 22.00. Любители свежего воздуха и шумных компаний получат возможность развлечься и повеселиться, а праздничный фейерверк прогремит в 00.00. Также пройдет запуск в небо китайских фонариков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год 2018-2019 в Евпатории: Программа мероприятий, куда сходить, полная афиша

Подробная афиша мероприятий на новогодние праздники 2018-2019 в Крыму. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть на январских праздниках (подробнее)

Новогодние праздники 2018-2019 в Крыму: программа мероприятий, куда сходить

Подробная афиша мероприятий на новогодние праздники 2018-2019 в Крыму. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть на январских праздниках (подробнее).

Новогодние праздники 2018-2019 в Керчи: праздничная программа мероприятий

Подробная афиша мероприятий на новогодние и рождественские праздники 2018-2019 в городе-герое (подробнее).

Новогодние праздники 2018-2019 в Симферополе: программа мероприятий, куда сходить: полная афиша

Подробная афиша мероприятий на новогодние праздники 2018-2019 в Крыму. Мы подскажем вам, куда сходить и что посмотреть на январских праздниках (подробнее).

Рождество 2019 в Крыму и Севастополе: программа мероприятий для взрослых и детей

Программа праздничных мероприятий на Рождество 2019 в Крыму иСевастополе. Мы подскажем вам, как и где лучше отметить рождественские праздники (подробнее).