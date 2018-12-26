Новый год 2018-2019 в Ялте: Программа мероприятий, куда сходить, полная афиша

28 декабря для детей-сирот, а также из многодетных и оказавшихся в сложных жизненных ситуациях семей устроят новогодний праздник в Ялтинском театре им. А.П. Чехова. Торжество начнется в 12.00.

31 декабря на набережной Ялты пройдет праздничная программа. Любители свежего воздуха и шумных компаний получат возможность развлечься и повеселиться, начиная с 22:00, а в 00.00 всех ждет праздничный фейерверк.

1 января главная улица Ялты превратится в череду детских развлечений – здесь будут мастер-классы, катание на колесных санках и анимационные программы.

Так, в 13.00 пройдет праздник новогодней елки для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Новогодняя сказка» с Дедом Морозом и Снегурочкой (место проведения: Клуб поселка Голубой Залив, ул. Ароматная, 6). На набережной для детей проведут мастер-класс по катанию на санках и колесах.

После 16.00 1 января будут концерты с участием творческих коллективов, кавер-групп, караоке-турнир «Новогодняя песня». Позже будет дискотека.

2 января с 13.00 будет проводиться конкурс на лучший символ 2019 года «Веселый поросенок».

5 января в 12.00 и 15.00 в Ялтинском театре им А.П. Чехова пройдет представление для детей «Сказки волшебного леса».

7 января в 14.00 в Ялтинском театре им. А.П. Чехова пройдет ХI Рождественский фестиваль «Чудо обыкновенное» для детей и молодежи с ограниченными возможностями.

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