В Севастополе на новогодние праздники ограничат движение транспорта: список улиц и график

В Севастополе на время проведения новогодних и рождественских праздничных вводится ограничение для движения автомобилей. Исключение составляют только автомобили экстренных служб, сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

КОНКРЕТНО

Ограничения вводятся:

- На участке улицы Ленина (от пл. Суворова до пл. Нахимова) и по проспекту Нахимова с 21 часа 31 декабря 2018 до 3 часов 1 января 2019 года.

- Изменят направление одностороннего движения на участках улиц Суворова, от пересечения с улицы Воронина до улицы Ленина, а также Воронина - от пересечения с улицы Суворова до улицы Советской.

А в Рождество, 7 декабря, с 11.30 до 13.30 нельзя будет ездить на Северной стороне и в центре города.

- Перекроют улицу Большая Морская - от Покровского собора до пл. Лазарева, проспект Нахимова и участок улицы Ленина - от пл. Нахимова до ДОФа.

- Изменят направление одностороннего движения на участках улиц Суворова - от пересечения с улицей Воронина до улицы Ленина, а также Воронина от пересечения с улицей Суворова до улицы Советской.

- На Северной стороне ограничат движение транспорта по участкам улицы Богданова - от Братского кладбища до перекрестка улиц Богданова и Челюскинцев и улицы Челюскинцев - от перекрестка с улицей Богданова до пл. Кролевецкого.

Кстати, "Комсомольская правда - Крым" рассказала, как будут отмечать Новый год и Рождество в городе-герое.

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