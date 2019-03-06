Хроника Крымской весны. 6 марта 2014 года

Парламент Крыма и городской совет Севастополя приняли решение о вхождении полуострова в состав России.

Общекрымский референдум назначили на 16 марта 2014 года. На голосование вынесли следующие вопросы:

1. Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?

2. Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

В крымском озере Донузлав на входе на Южную военно-морскую базу Украины затопили подлежащий утилизации большой противолодочный корабль «Очаков». Таким образом, практически весь украинский флот в Крыму оказался заблокирован.

Генеральная прокуратура Украины подала иск в Окружной административный суд Киева о признании постановления крымского парламента противоправным и о его отмене. Новый премьер-министр Украины Арсений Яценюк тоже назвал грядущее голосование незаконным.

Консульство Польши в Севастополе временно ограничило свою работу: не принимает посетителей и не оформляет визы.

Управление СБУ в Севастополе заблокировано самообороной.

Украинские телеканалы «1+1» и «5 канал» (принадлежащий Петру Порошенко) перестали транслироваться на полуострове.

Депутаты решили, что вся украинская госсобственность на территории Крыма подлежит национализации и перейдёт в ведение правительства Крыма.