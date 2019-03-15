Забег на 2019 метров и концерт Родиона Газманова: Как в Ялте отметят 5-летие Крымской весны

16 марта

11.00 - Праздничное шествие по набережной им. В.И. Ленина. Маршрут движения: от гостиницы «Ореанда».

Где: Набережная, район круглого фонтана.

11.30 - Молодежный флешмоб.

11.40 - Концерт духового оркестра «Ялта». Набережная, район круглого фонтана.

12.00 - Мастер-классы для детей.

13.00 - Детские игровые программы.

15.00- Концерт крымских творческих коллективов.

16.00- Выступление вокального ансамбля «Гуляй душа» и хореографического ансамбля «Радость», Севастополь.

18.00 - Концерт Родиона Газманова.

19.00 - Дискотека.

Малышей будут развлекать аниматоры, которые подготовили массу игр и конкурсов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

17 марта

Где: Набережная, район круглого фонтана.

12.00 - Мастер-классы для детей.

13.00 - Детские игровые программы.

15.00 - Концерт ялтинских творческих коллективов.

17.00 - Концертная программа «Дружба народов» вокально-хореографического ансамбля «Таврия».

19.00 - Дискотека.

18 марта

На набережной в течение дня будут раздавать ленточки цветовой гаммы Российского флага.

11.00 - «Народный забег» на 2019 метров. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Крымская весна». В программе: массовый флешмоб – более 2000 человек выстроятся в виде флага России, певица Малина исполнит гимн Российской Федерации, легендарный Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков проведет разминку перед забегом. На финише всех участников ждут памятные подарки.

Основные мероприятия пройдут на набережной.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Где: Набережная, район круглого фонтана.

12.00 - Мастер-классы для детей.

13.00 - Детские игровые программы.

15.00 - Концерт крымских творческих коллективов

18.30 - Концертная программа Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье».

20.00 - Фейерверк.

20.05 - Дискотека.

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