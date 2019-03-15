2019-03-15T19:48:47+03:00
Общество

Забег на 2019 метров и концерт Родиона Газманова: Как в Ялте отметят 5-летие Крымской весны

Гулять жители и гости курортной столицы будут 3 дня подряд [программа]
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Концерт начнется 16 марта в 18.00.Концерт начнется 16 марта в 18.00.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

16 марта

11.00 - Праздничное шествие по набережной им. В.И. Ленина. Маршрут движения: от гостиницы «Ореанда».

Где: Набережная, район круглого фонтана.

11.30 - Молодежный флешмоб.

11.40 - Концерт духового оркестра «Ялта». Набережная, район круглого фонтана.

12.00 - Мастер-классы для детей.

13.00 - Детские игровые программы.

15.00- Концерт крымских творческих коллективов.

16.00- Выступление вокального ансамбля «Гуляй душа» и хореографического ансамбля «Радость», Севастополь.

18.00 - Концерт Родиона Газманова.

19.00 - Дискотека.

Малышей будут развлекать аниматоры, которые подготовили массу игр и конкурсов. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Малышей будут развлекать аниматоры, которые подготовили массу игр и конкурсов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

17 марта

Где: Набережная, район круглого фонтана.

12.00 - Мастер-классы для детей.

13.00 - Детские игровые программы.

15.00 - Концерт ялтинских творческих коллективов.

17.00 - Концертная программа «Дружба народов» вокально-хореографического ансамбля «Таврия».

19.00 - Дискотека.

18 марта

На набережной в течение дня будут раздавать ленточки цветовой гаммы Российского флага.

11.00 - «Народный забег» на 2019 метров. Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Крымская весна». В программе: массовый флешмоб – более 2000 человек выстроятся в виде флага России, певица Малина исполнит гимн Российской Федерации, легендарный Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков проведет разминку перед забегом. На финише всех участников ждут памятные подарки.

Основные мероприятия пройдут на набережной. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Основные мероприятия пройдут на набережной.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Где: Набережная, район круглого фонтана.

12.00 - Мастер-классы для детей.

13.00 - Детские игровые программы.

15.00 - Концерт крымских творческих коллективов

18.30 - Концертная программа Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье».

20.00 - Фейерверк.

20.05 - Дискотека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Савичева, Маршал, "Градусы" и автопробег: Как Крым и Севастополь отметят годовщину Крымской весны

"Комсомолка" расскажет, куда пойти и что посмотреть 15-18 марта. Полная программа мероприятий в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории и Керчи (подробнее)

В Симферополе на концерте в честь 5-летия Крымской весны выступят "Любэ" и Тимати

Праздничные мероприятия пройдут с 15 по 18 марта [программа]

Как в Севастополе на горе Гасфорта отметят Русскую весну: Байк-шоу, рок и спецэффекты

Грандиозная программа начнется 16 марта в 12.00 (подробнее)

В Евпатории на концерте в честь 5-летия Крымской весны выступит Лада Дэнс

Праздничные мероприятия пройдут с 16 по 18 марта [программа]

Какие улицы перекроют в Крыму и Севастополе с 15 по 18 марта

Движение ограничат на время празднования пятилетия Русской весны (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крымская весна: 5 лет в России»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Евпатории 16 и 18 марта будет ходить бесплатный трамвай
В Севастополе 18 марта изменится схема движения катеров
В МЧС предупредили о возможности схода лавин в крымских горах
В Керчи поймали сбежавшего из колонии-поселения
В Кировском районе при ремонте памятников героям войны мошенники присвоили 260 тысяч рублей
Скворцова: Дефицит кадров в медицине Крыма устраним к 2024 году
Госдума приняла 58 федеральных законов специально для Крыма и Севастополя
Крым получил 1,5 миллиарда на создание новых мест в яслях
Спикер Госдумы РФ рассказал, какой рывок Крым совершил в развитии экономики
Город замер: В Симферополе образовались километровые пробки из-за перекрытия улиц
В 2020 году в Крыму пройдет перепись населения
В Крыму задержали лже-сотрудника органов безопасности, который выманил больше 120 тысяч рублей
Трое украинцев пытались провезти в Крым 40 тысяч евро
Погода в Крыму 15 марта: без осадков и до +12 градусов тепла
В Симферополе с 1 апреля подорожает проезд в маршрутках
В УФСИН прокомментировали побег осужденного из колонии-поселения в Керчи
На предприятии "Керчьгортранс" назначили нового директора
90% крымчан рады воссоединению полуострова с Россией
«Слишком дорого. Я возьму просто так?»: В Джанкое задержали покупателя торта, который не хотел платить
Пока мамы не было дома, севастополец насиловал дочку своей сожительницы
В Кировском районе в ДТП пострадали два подростка
В Керчи сбежал 30-летний уголовник с татуировками
Севастополец взял чужие забытые 5000 рублей в банкомате