В Крыму проснулся оползень: Дорога на Ай-Петри треснула, из-под асфальта бьет ключ

Автодорога, ведущая на плато Ай-Петри, треснула, а из разлома полилась вода. Местные жители забили в соцсетях тревогу.

- Просел грунт, активизировался оползень, - написал в Facebook житель Ялты Виктор Ямников. - Как видно, из-под асфальта бьет ключ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="560" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/701029" frameborder="0"></iframe> В Ялте ожил оползень на дороге возле водопада Учан-Су.На дороге появилась трещина, края разошлись и забил родник - по асфальту побежал ручей. Крымские автолюбители опасаются, что скоро нельзя будет проехать на Ай-Петри. Видео: Ялтинский паблик Доска Позора Ялты/FB! другой источник

Оказалось, что водичка - водопроводная.

- На автомобильной дороге, ведущей на плато Ай-Петри из-за прорыва трубы активизировались оползневые процессы, - объяснили в Министерстве транспорта Республики Крым.

Специалисты уже изучают ситуацию, восстановить дорогу обещают в ближайшее время.

- Сотрудники Ялтинского горводоканала ликвидировали утечку воды. На данный момент проводится постоянный мониторинг ситуации, - отметили в ведомстве. - В течение 10 дней будет выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия. Сейчас на проблемном участке установлены предупреждающие дорожные знаки.

КОМПЕТЕНТНО

- Оползни – это проблема для всего Крымского полуострова, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» сотрудник ГУП «Крымгеология» Игорь Попов. – Только на Южном берегу Крыма на карту нанесено порядка 500 оползневых участков. Сейчас идет мониторинг ситуации и изучается их цикличность. Пока еще какие-то общие выводы делать рано.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Лариса: - Забыли об угрозе оползней. Мой отец в свои годы был строителем и говорил об этой страшной угрозе для ЮБК.

Валентин: - Зимой снег, а весной оползни. В общем на Ай-Петри скоро перестанем ездить вообще, потому что единственная дорога уходит в небытие, а начальству все равно.

Маша: - Три недели назад проходила там и было очевидно, что асфальт скоро сползет.

Олег: - Не простой надлом, главное, чтобы не сползло, как в Нижней Ореанде.

Виталий: - Спускаясь с горы, чуть не влетел в этот оползень.

Елена: - Гора Могаби имеет подвижные склоны и происходит вполне прогнозируемый процесс.

Карина: - В конце девяностых - начале «нулевых» этот кусок уже уходил вниз, проезда не было. - Там всегда он ползет сколько помню!

КСТАТИ

Зимой в Ялте из-за схода селевого потока рухнула подпорная стена в двор жилого дома - чудом не пострадали люди, а в Севастополе из-за оползня и вовсе в море сползла мини-гостиница.

А тем временем пользователи соцсетей активно комментируют пост об оползне на дороге к Ай-Петри.

Лариса: - Забыли об угрозе оползней. Мой отец в свои годы был строителем и говорил об этой страшной угрозе для ЮБК.

Вячеслав: - Зимой снег, а весной оползни. В общем на Ай-Петри скоро перестанем ездить вообще, потому что единственная дорога уходит в небытие, а начальству все равно.

Маша: - Три недели назад проходила там и было очевидно, что асфальт скоро сползет.

Олег: - Не простой надлом, главное, чтобы не сползло, как в Нижней Ореанде.

Виталий: - Спускаясь с горы, чуть не влетел в этот оползень.

Елена: - Гора Могаби имеет подвижные склоны и происходит вполне прогнозируемый процесс.

Карина: - В конце девяностых - начале «нулевых» этот кусок уже уходил вниз, проезда не было. - Там всегда он ползет сколько помню!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Новый Свет сошел сель: Набережная покрыта 10-сантиметровым слоем грязи

Жители и гости возмущены бездействием властей, а те ждут, когда месиво подсохнет (подробнее)

Активизировался оползень: В Севастополе 33 дома могут рухнуть с обрыва

Одно строение уже упало вниз, другое - висит над пропастью (подробнее)

В Севастополе баня упала в обрыв, а дом завис над пропастью: 8 человек эвакуировали

30 июля в районе мыса Толстый на Северной стороне обвалился грунт (подробнее)