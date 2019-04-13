Кот Мостик: 13-ое апреля - суббота?! А я работаю! И, кстати, вон тот участок ровнее сделать нужно, вперед!
Рыжий символ Крымского моста, а по совместительству главный котоинспектор, трудоголик и закоренелый холостяк.
Прораб не дает себе особо раслабляться. Фото: Кот Моста/VK
- Построю мост – пущу поезда, вот тогда и подумаю о личной жизни, - не раз и не два заявлял Мостик, над которым даже март не имеет власти.
Крымский мост: Котоинспектор проверяет железную дорогу.Главный прораб стройки века работает не покладая лап. Видео: кот Моста/VK
Трудится котяня в будни и прихватывает субботу-воскресенье.
Кот и Крымский мост - отлично смотрятся в кадре. Фото: Кот Моста/VK
- Всем приятных выходных! А я? Я так работаю!- Мостик мыслит масштабно, как и положено сильному полу, поэтому объект иногда внимательно осматривает со стороны, крупным планом.
От острого кошачьего взора не уходят и мелкие, самые казалось незначительные детали – ведь при возведении Крымского моста все важно. И он проводит котоинспекцию с разных точек, мест и ракурсов.
Кот и бульдозер работают в одной команде. Фото: Кот Моста/VK
- Никуда я не уйду, здесь виднее, - рыжий изловчился и залез бульдозере, и тут же скомандовал, - и, кстати, вон тот участок ровнее сделать нужно, вперед! А потом снова на косу вернемся и еще разок там прокатимся.
Бульдозер надежная машина, проверенная, но похоже, что в нем кот - довольно важное, а может даже и ключевое звено.
Несмотря на такой плотный график Мостик находит время для себя. Например, делает зарядку, сразу же после умывания и чистки зубов.
Движение - это жизнь. Фото: Кот Моста/VK
- Морской воздух, солнце и утренняя пробежка! – хвалится хвостатый мостостроитель, тем, что ведет абсолютно здоровый образ жизни: не пьет, не курит, избегает мурок да еще и физкультурой занимается.
Но, рыжий не чурается рыжий и медиков.
- Прошел осмотр у Сан Сановны. Говорит: здоров (чтобы вас не волновать). На самом деле, у меня обнаружена редкая для котов болезнь… трудоголизм, - интригует своих фанатов котоинспектор.
Крымский мост: Котоинспектор проходит медосмотр у Сан Сановны.Прошел осмотр у Александры Александровны. Видео: Кот Мостик/VK
Не первый день кот работает на стройке, но все время делает какие-то потрясающие открытия.
Правильный блин нужно выпечь круглым, а потом в него завернуть креветки. Фото: Кот Моста/VK
- Как же я раньше не догадался: вот стандарт блина на Масленицу! Теперь до следующей терпеть, - заявил Мостик, увидев крышку канализационного люка, а в блинах он толк знает – гурман то еще!
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ
Фанаты же поют Мостику дифирамбы и даже пишут стихи.
Ольга: - Храбрый, принципиальный и ответственный Мостик
Сергей: - Солнце, море, мост и МОСТИК -
Рыжий трудоголик Наш!
Несмотря, что малый ростик -
Он Большого дела страж !
Анастасия: - Тишина на ракушечном пляже.
Мостик смотрит на созданный мост.
Все настолько в порядке, что даже
Ни разочка не дернулся хвост!
Елена: - И шерстка у него суперская, придает Мостику важность и объем. Я думаю, если Мостика помыть он окажется худеньким котиком, ведь он целыми днями ходит своими лапками по стройке века.
Богдан Филатов:
КОТ МОСТА
Азовское море и Черное море,
Меж ними пролив, а над ним - Крымский мост,
А мост исходил кот с возвышенной мордой,
Который с людьми с детства сказочно прост.
Который котенком сюда приблудился,
В любви и заботе котом стал большим.
Он здесь бесконечно с народом сроднился
Теплом беспредельной кошачьей души.
Он здесь старожил - помнит стройки начало,
Мост рос на его любопытных глазах!...
Он здесь перед чайками в авторитете
И только прочнее за годиком год!
Мгновенно кричат, котофея заметив:
Смотрите, идет выдающийся кот! ...
И впрямь, Крымский мост получился прекрасным!
Спасибо строителям за красоту!..Есть те, кто твердят, что наш мир полон злости,
Но мир не останется без доброты.
Спасибо тебе, бесподобный кот Мостик!
Навеки меня убедил в этом ты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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