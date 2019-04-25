2019-04-25T16:59:38+03:00
Общество

На ЯМЭФ-2019 наградили победителей премии «Экспортер года»

В окружном этапе конкурса по Южному федеральному округу приняли участие больше 200 предприятий
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Победителей наградили 18 апреля. Фото: предоставлено организаторами ЯМЭФ-2019.Победителей наградили 18 апреля. Фото: предоставлено организаторами ЯМЭФ-2019.
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В Крыму на V Ялтинском международном экономическом форуме подвели итоги одного из этапов премии «Экспортер года».

- Подведение итогов окружного этапа по Южному федеральному округу стало первым в серии из восьми окружных этапов, которые будут проведены с апреля по ноябрь 2019 года. Далее стартует второй этап премии – федеральный, который будет проводиться среди победителей и призеров в каждой номинации по результатам окружных этапов конкурса, - сообщили организаторы конкурса.

На участие в премии по ЮФО подали больше 200 заявок. Победителями стали 27 компаний в десяти номинациях (см. рубрику «Конкретно»).

Итоги федерального этапа конкурса будут подведены в рамках VI Международного экспортного форума «Сделано в России» в ноябре 2019 года в Москве. В торжественной церемонии награждения Премией с участием первых лиц государства смогут принять участие более 1000 компаний.

Итоги федерального этапа конкурса подведут в ноябре в Москве. Фото: предоставлено организаторами ЯМЭФ-2019.

Итоги федерального этапа конкурса подведут в ноябре в Москве. Фото: предоставлено организаторами ЯМЭФ-2019.

Напомним, в 2019 году конкурс «Экспортер года», учрежденный в 1998 году, вышел на новый уровень - получил статус Национальной премии. Для участия в конкурсе приглашено более 1000 экспортеров.

Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

КОНКРЕТНО

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»

I место – ООО «ТД «БДТ-АГРО» (Краснодарский край)

II место – ООО «ТД «ВТПЗ» «Волгоградская область)

III место – ООО «Торговый дом Пищевые технологии» (Краснодарский край)

Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»

I место – ООО «Межрегионагрохим» (Волгоградская область)

II место – ООО «Южно-Волжская Компания» (Астраханская область)

III место – ООО «МясКо» (Астраханская область)

Номинация «Экспортер года в сфере услуг»

I место – УНИПАК (Краснодарский край)

II место – ООО "ВПА" - Волгоградская область

Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий»

I место – ЗАО «ОКБ «РИТМ» (Ростовская область)

II место – ООО «НПП Нефтехим» - Краснодарский край

III место – ООО «Интернет-фрегат» - Ростовская область

Номинация «Прорыв года»

I место – ООО «НПП Нефтехим» (Краснодарский край)

Фото: предоставлено организаторами ЯМЭФ-2019.

Фото: предоставлено организаторами ЯМЭФ-2019.

Крупный бизнес

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»

I место – АО "ВТЗ" - Волгоградская область

II место – ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» - Ростовская область

III место – АО "КАУСТИК" - Волгоградская область

Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»

I место – ООО "ТД "РИФ" - Ростовская область

II место – ЭФКО - Ростовская область

III место – ОАО АПФ "Фанагория" - Краснодарский край

Номинация «Экспортер года в сфере услуг»

I место – АО НПК "ПАНХ" - Краснодарский край

II место – ГБУЗ "ВОКОД" - Волгоградская область

III место – ГУЗ "ГКБСМП № 25" - Волгоградская область

Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий»

I место – ООО "АЭМЗ" - Краснодарский край

II место – АО "ЗАВОД "ФИОЛЕНТ" – Республика Крым

III место – ООО "СЗ "ЗАЛИВ" - Краснодарский край

Номинация «Новая география»

I место – ОАО АПФ "Фанагория" - Краснодарский край

II место – ООО "Волма-Маркетинг" - Волгоградская область

III место – ООО "Кубань-Вино" - Краснодарский край

Фото: предоставлено организаторами ЯМЭФ-2019.

Фото: предоставлено организаторами ЯМЭФ-2019.

СПРАВКА "КП"

V Ялтинский международный экономический форум проходил в Крыму с 17 по 20 апреля. Его главной темой форума стало «Мир. Россия. Крым. Новая реальность». В рамках деловой программы форума предполагается более 40 тематических дискуссий, 2 пленарных заседания, а также Ялтинская конференция «Санкционный мир. Глобальные вызовы».

Форум посетили 4,5 тысячи человек из 89 стран мира, в том числе делегации из Латинской Америки, Бельгии, Германии, Италии, Африки, Южной Осетии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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