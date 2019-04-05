Кот Мостик: Заряжаю рабочей энергией не только машиниста, но и его бульдозер! Мяу!

Рыжий кот - признанный талисман Крымского моста. Каким же образом простой дворовой и беспородный кот стал звездой с многотысячной толпой поклонников? Нет ли какой магии или волшебства?! Отчасти, так и есть: все дело в уникальной энергетике рыжего мостостроителя.

- Во мне столько рабочего настроения, что могу зарядить им не только бульдозериста, но и его бульдозер, - заявляет хвостатый прораб, забыв о всякой скромности.

И его тут же поддержали фанаты: Ты - рыже-белый генератор успеха и позитива!

Заполучить к себя такое чудо все хотят. И конечно же у фанатов возникает вопрос, кем же себя кот Моста считает – жителем Краснодарского края или Крымского полуострова?!: - Ты чей?

- Я живу на всей стройке, но подбросили меня со стороны Тамани, - уклончиво, как и положено представителям кошачьих, отвечает Мостик.

И продолжает котоинспекцию по стройке века.

Идет проверка шумозащиты. Фото: кот Моста/VK

- Проверяю шумозащиту железнодорожной части моста. Ну что, слышно с той стороны, как я мяукаю? – и котоинспектор громко, по-мартовски, принимается издавать гортанный зов. - Мяу-мяу-мяу!

И тут же на белый свет появляется четверостишие:

- Вы слыхали, как поют коты?

Нет, не слышим, - говорим открыто.

Потому что не для красоты

На мосту стоит шумозащита!

Кисуля недолго упивается лаврами славы. Быстренько приходит в себя, оглядывается вокруг, как вдруг в его глазах загораются зеленые искорки.

Везде должно быть гладко! Фото: кот Моста/VK

- Мяу! Говорил же: здесь еще раз бульдозером пройти! Чтобы подо мной было так же гладко, как надо мной, - начинает, беспричинно придираться строгий четырехлапый инспектор.

Так, просто, для острастки, чтобы знали, кто на стройке века самый главный начальник!

Дальше рыжий проявляет серьезные познания в точных науках.

Многоуровневые развязки - это параллели. Фото: кот Моста/VK

- Что там с двумя параллельными, никогда не пересекутся? Существуют же многоуровневые развязки! Это я вам как строитель со стажем заявляю, - свою реплику мастистый прораб подкрепляет фотографией Крымского моста, радующие глаза четкими, тщательно выверенными и просчитанными геометрическими формами.

Кот не боится промочить лапы и хвост. Фото: кот Моста/VK

Редкие минуты отдыха рыжий котейка проводит у воды.

Майские праздники встречает на рабочем посту. Фото: кот Моста/VK

- Какое у меня воскресенье?! Морское, - и тут же спохватывается, чтобы вдруг не признали бездельником, и решительно добавляет. - Майские праздники - это когда отдыхаешь на любимой работе!

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Алексей: - Для твоих коллег, Мостюша,

Ты - образчик, нам - кумир !

Твердый шаг, не бьешь баклуши -

Самый лучший бригадир !

Мария: - А у меня вот ещё какое предложение : ровно в середине ж/д части моста по обе стороны полотна прикрепить баннер с фотографией Мостика и его автографом (отпечаток следа лапы) ! Чтобы проезжающие из окна могли увидеть! Что думаете, а?

Ольга: - Мостик, а я тебе заявляю, что ты самый лучший начальник, и работники у тебя отличные! Вон какой мост-красавец стоит! Молодец, котик!

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