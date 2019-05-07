Генеральная репетиция парада Победы 2019 в Севастополе: По улицам города-героя шагают военные моряки и едут танки

Утром 7 мая Севастополь принял генеральную репетицию парада Победы.

В параде примут участия все подразделения ЧФ.Фото: Анна САДОВНИКОВА

В приморском городе главные участники мероприятия военнослужащие Черноморского флота.

Военные барабанщики громко выбивают дробь.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Ритм мероприятию, как и положено задают военные музыканты.

На празднике все должно выглядеть идеально.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Репетиция проходит четко и слаженно: не зря была проведена тщательная подготовка.

На полуострове в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.Фото: Анна САДОВНИКОВА

В Севастополе особенно трепетно относятся ко всему что связанно с военной историей.

Служу России!Фото: Анна САДОВНИКОВА

Среди военных, участвующих в параде, есть и представительницы прекрасного пола.

Парад принимает главнокомандующий Черноморским флотом.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Принимает парад Победы главнокомандующий Черноморского Флота.

Танки на параде выглядят эффектно.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Танки всегда производят очень сильное впечатление: мощная и грозная техника.

За репетицией наблюдает много зрителей.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

За всем действом с удовольствием наблюдают гости и жители города-героя.

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