Генеральная репетиция парада Победы 2019 в Севастополе: По улицам города-героя шагают военные моряки и едут танки
Утром 7 мая Севастополь принял генеральную репетицию парада Победы.
В параде примут участия все подразделения ЧФ.Фото: Анна САДОВНИКОВА
В приморском городе главные участники мероприятия военнослужащие Черноморского флота.
Военные барабанщики громко выбивают дробь.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Ритм мероприятию, как и положено задают военные музыканты.
На празднике все должно выглядеть идеально.Фото: Анна САДОВНИКОВА
Репетиция проходит четко и слаженно: не зря была проведена тщательная подготовка.
На полуострове в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои.Фото: Анна САДОВНИКОВА
В Севастополе особенно трепетно относятся ко всему что связанно с военной историей.
Служу России!Фото: Анна САДОВНИКОВА
Среди военных, участвующих в параде, есть и представительницы прекрасного пола.
Парад принимает главнокомандующий Черноморским флотом.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Принимает парад Победы главнокомандующий Черноморского Флота.
Танки на параде выглядят эффектно.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Танки всегда производят очень сильное впечатление: мощная и грозная техника.
За репетицией наблюдает много зрителей.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
За всем действом с удовольствием наблюдают гости и жители города-героя.
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ИСТОЧНИК KP.RU