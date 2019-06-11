7 наивных вопросов юристу: Что делать, если моя машина пострадала из-за непогоды

Июнь в Крыму совершенно не радует автомобилистов. То град начинает сыпаться, то потоп.

На прошлой неделе из-за града пострадали автомобилисты нескольких микрорайонов Симферополя. На следующий день стоио только МЧС объявить штормовое предупреждение, все сразу кинулись спасать железных коней. Чего только предприимчивые крымские водители не делали: матрасами оборачивали, картонками, газетами, укутывали пледами. Тем, кто не успел, повезло меньше. У автолюбителей повыбивало стекла и отбило боковые зеркала.

Машины буквально тонули в потоке водыФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Как говорят, беда не приходит одна. В Севастополе 7 июня случился настоящий апокалипсис: автомобили затопило почти по самую крышу.

Спрятать свою «ласточку» было невозможно: залило штрафплощадку, попал в зону обрушения гаражный кооператив.

Десятки севастопольцев и крымчан хватаются за голову: что же теперь делать?

На вопросы отвечают крымские юристы Александр Рыжаков и Андрей Лютов.

1. Что делать, если моя машина пострадала от непогоды?

Если у владельца авто нет КАСКО, то придется смириться и ремонтировать авто самостоятельно. Если у автовладельца есть полис КАСКО, то есть шанс отремонтировать транспортное средство за счет страховой компании либо взыскать с нее понесенный ущерб. Нужно что бы в договоре со страховой компании обстоятельством страхового возмещения было указанно "стихийное бедствие" с перечислением, каких именно бедствий (ураган, град, наводнение и т.п.). И если в договоре указан град как страховой случай нужно обращаться в страховую. Первое что нужно сделать - это позвонить в свою страховую компанию (телефон указан либо в страховом полисе, либо на сайте). После уточнить присвоенный СК номер обращения (это сэкономит время при последующем общении).

2. Что делать, если мою машину затопило?

Если автомобиль был поврежден в результате затопления (например, на автомобильной дороге, где он ехал, возникло огромное скопление воды (сильный ливень), что в результате повредило автомобиль), то первое что необходимо выяснить - причину скопления воды. При чем, сильный ливень - это погодное явление, а вот причиной скопления воды может быть, например, неисправность или ненадлежащее содержание ливневой канализации и дороги.

Если вышеуказанная причина скопления воды, а в результате, повреждения авто, подтвердилась, то необходимо выяснить, кто является собственником системы ливневой канализации, кто является ответственным за надлежащее содержание автомобильных дорог, колодцев и труб ливневой канализации.

После выяснения данных сведений, потерпевшее лицо, которое понесло материальный вред, может обратиться с претензией к виновнику причинения материального ущерба, в случае неудовлетворения требований изложенных в претензии, потерпевший имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о возмещении материального ущерба.

3. Что делать, если на автомобиль упало дерево?

В случае, если на автомобиль упало дерево, также необходимо выяснить, кто его собственник. А почему оно упало? Не потому ли, что оно уже давно засохло и его необходимо было устранить задолго до сильного ветра и ливня, так как данное дерево было опасно для окружающих и имело признаки подлежащего вырубке? Тогда вина будет заключаться в ненадлежащем содержании зеленых насаждений на придомовой территории или бездействии уполномоченного лица.

При этом, лицо, ответственное за содержание территории, не будет нести ответственность за причиненный ущерб, если он наступил вследствие непреодолимой силы природы, то есть если «здоровое» дерево упало от сильного ветра.

4. Что делать, если мою машину повредил град?

Для подтверждения факта, причинения вреда после падения града, владелец должен иметь следующие документы:

1. Справку из местного метеорологического центра. В нем отражены все погодные условия и изменения, которые произошли в день, когда транспортному средству был причинен ущерб. Это услуга платная, поэтому нужно сохранить квитанцию об оплате, т.к. страховщик впоследствии должен компенсировать эти расходы;

2. Страховой полис КАСКО копия;

3. Копии документов на транспортное средство (ПТС, СТС);

4. Документы на заявителя (копия паспорта);

5. Документы на владельца пострадавшего транспортного средства (если заявитель и собственник авто не одно лицо);

После сбора всех этих документов автовладелец должен обратиться в свое отделение полиции для того, чтобы сотрудники смогли подтвердить наличие повреждений. Туда необходимо взять полный комплект собранных бумаг.

После получения справки (о наличии повреждений), собственник авто может ехать в страховую компанию, где машина будет осмотрена еще раз экспертом страховщика.

Данный осмотр необходим для подтверждения наличия указанных в справке повреждений и определения суммы ремонта для устранения ущерба.

5. Кого нужно вызвать и кому нужно звонить?

Алгоритм первоочередных действий - вызвать на место происшествия представителей официальных органов – ГИБДД, УМВД, МЧС и др. Сделать фотографии автомобиля с разных ракурсов (включая полученные повреждения) с привязкой к стационарным объектам, чтобы по фото можно было определить место происшествия (например, табличка с номером дома и названием улицы). Можно провести видеосъемку.

ВАЖНО

Обратите внимание, что до приезда представителей официальных органов нельзя изменять обстановку на месте происшествия.

6. Что делать, если машину повредило, когда она находилось в гараже (а гаражный кооператив начал рушиться из-за подтопления)?

Гаражный кооператив находится под угрозой обрушения. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Аналогично, нужно искать первопричину.

Если были выявлены нарушения в благоустройстве территории и в эксплуатации гаражей, то вред должен быть возмещен виновными в этом лицами. Если все было исправно и надлежащим образом благоустроено, а вред причинен именно стихией – виновных нет, каждый собственник восстанавливает свое имущество самостоятельно за свои средства.

7. Что делать, если автомобиль затопило на штрафстоянке?

Затопленная штрафплощадка в Севастополе. Фото: Алексей Степанов

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона Республики Крым «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств» специализированная стоянка должна отвечать следующим требованиям: наличие условий, обеспечивающих возможность безопасного хранения транспортных средств.

Если специализированная стоянка не соответствует условиям безопасного хранения транспортных средств, то в случае повреждения автомобиля непогодой, который находится на такой стоянке, можно предъявить требования о возмещении материального вреда к специализированной организации, которая предоставляет услуги по хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке (штрафплощадке).

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