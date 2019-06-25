2019-06-25T07:25:11+03:00
Общество

Умер звезда фильма «Овод» Андрей Харитонов: Крымчане вспоминают сцену съемок его расстрела в Судаке

Артист с блеском сыграл мятежного Артура, которого убили у старинного замка [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Фото: кадр видеоФото: кадр видео
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Не стало актера Андрея Харитонова, вошедшего в кинолетопись, как исполнителя главной роли в фильме «Овод». Артист с блеском сыграл мятежного Артура, который по сценарию был расстрелян у стен живописного замка. Эта старинная крепость находится в Судаке.

Самая трагичная сцена фильма снята на полуострове. Фото: кадр видео

Самая трагичная сцена фильма снята на полуострове. Фото: кадр видео

- Много эпизодов «Овода» сняли на Крымском полуострове, в том числе, у нас в крепости, - сообщает житель Судака Сандро Кириак на своей странице в соцсети. - Особо примечательно, что Артура-Овода расстреляли во дворе Консульского замка, у западной стены со стороны города и набережной.

"Овод" снимали в старинном замке. Фото: кадр видео

"Овод" снимали в старинном замке. Фото: кадр видео

По словам крымчанина, главного героя конвоиры ведут на расстрел по ступеням в замок из внутреннего двора. Затем он спускается к месту казни по мостику и лестнице, но уже с обратной стороны, и снова оказывается на том же месте - во внутреннем дворике. Но заметить монтаж под силу лишь местным жителям, которые с детских лет знают в лицо каждый закоулочек исторического места.

- Вскоре на месте расстрела Овода вырос огромный куст шиповника, за которым была бойница с вынутыми из стены несколькими камнями, и мы в детстве туда пробирались в поисках приведений и призраков, - припоминает мужчина . - Сейчас бойница заложена камнями и так просто в замок уже не пробраться.

И добавляет с ноткой сожаления: - Кстати, местные пляжные гиды, почему-то не говорят об этом фильме, заманивая туристов на экскурсии.

Андрей Харитонов в "Оводе" роль Артура Бертона сделала его знаменитым и известным актером. Позже он снялся в кинолентах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" , "Тайна «Черных дроздов»" и "Человек-невидимка".

Крымский полуостров уже давно облюбовали кинематографисты. Этой весной в Севастополе и его окрестностях киногруппа Светланы Дружининой работала над продолжением знаменитого фильма "Гардемарины, вперед!". В "Гардемаринах-4" заняты такие актеры, как Михаил Боярский, Александр Панкратов-Черный, Анна Семенович. Севастополь привлек внимание и создателей киноленты "Капитан Голливуд", которая рассказывает о серии террористических актов в нашей стране, случившихся под занавес 90-тых годов.

Также есть информация, что в Керчи, Симферополе и Севастополе планируют снимать трилогию, посвященную Великой Отечественной войне. Причем идет речь, что главные роли сыграют знаменитые актеры из Голливуда.

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Умер актер Андрей Харитонов.Советский и российский актер театра и кино Андрей Харитонов умер в 59 лет. Артист долгое время боролся с онкологическим заболеванием

ИСТОЧНИК KP.RU

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