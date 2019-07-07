Федор Конюхов прилетел в Евпаторию на самолете с солнечными батареями: 7 ярких фото встречи

Федора Конюхова, прилетевшего на самолете с солнечными батареями в Евпаторию, первой встретила его жена.

Цветы, объятья, все как полагается в таких случаях,

- Иногда спорим. Вступаем в дискуссии, - призналась Ирина Анатольевна.

Супруга поддерживает Конюхова во всех его начинаниях.Фото: Михаил ПАТЛИС

57- летняя статная женщина - доктор юридических наук, профессор, исследователь проблем конституционного права и международного права. И конечно же у нее есть свое видение проектов и задумок мужа.

Экспериментальный самолет выглядит необычно, потому что работает от солнца.Фото: Михаил ПАТЛИС

Федор Конюхов же напомнил, что прилетел на экспериментальном самолете , работающем от солнечного света.

"Экспериментальная лаборатория" выглядит хрупкой и изящной.Фото: Михаил ПАТЛИС

Порядка 1700 километров хрупкое на вид воздушное судно, которое называется «Летающая лаборатория», преодолело по маршруту Москва - Евпатория.

Воздушное судно назвали "Летающей лабораторией"Фото: Михаил ПАТЛИС

На деле - это современная и надежная техника.

Экспериментальный самолет весит около тонны, размах крыла 25 метров.Фото: Михаил ПАТЛИС

Масса самолета «Летающая лаборатория» около тонны, размах крыла - 25 метров.

Практические наработки, полученные знаменитым путешественником при полете на «Летающей лаборатории», ученые будут использовать для создания самолета на солнечных батареях для кругосветного путешествия.

Федор Конюхов совершил перелет вместе с Сергеем Рябчинским, президентом федерацию планерного спорта России.Фото: Михаил ПАТЛИС

Компанию Федору Конюхову в этом перелете составил Сергей Рябчинский, возглавляющий федерации планерного спорта Российской Федерации.

Планируется, что великий путешественник откроет на полуострове часовню в честь полководца Федора Ушакова, которая построена по его инициативе в Севастополе.

КСТАТИ

Экспериментальный самолет «Летающая лаборатория» поднялся в небо с аэродрома «Северка» Московской области, сделал посадки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодарском край, Феодосии и приземлился на аэродроме «Табаско» в Евпатории.

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