Кот Моста: Понедельник случился! Мя-у-у-у!

Кто любит начало недели? Понедельник день тот еще. Нет, не встану, даже и не просите. Еще немножечко подремлю. Хорошо пойду на работу, но только с обнимку с одеялом и лежа на диване.

Рыжий кот - главный прораб и талисман Крымского моста, не является исключением из правил. Пушистый завел страницы в соцсетях и постоянно балует своих друзей постами. Пролистав странички, можно узнать, как главный прораб стройки века начинает свою рабочую неделю.

Как оказалось ему ничто человеческое не чуждо.

- Понедельники нужно начинать правильно, не торопясь, - мурлычит рыжий.

Кот Моста: Не торопясь! .В рабочий ритм входим плавно. Видео: Кот Моста/VK

Самое время поиграть в прятки. Фото: Кот Моста/VK

- А как вы прячетесь от понедельника? – интересуется кот у своих поклонников и немного грустно заявляет. - Понедельник случился!

Оказывается даже такому трудоголику, как Мостик иногда хочется отдохнуть и чуть расслабиться.

Рыжему тяжко прощаться с субботой и воскресеньем, но работа для него превыше всего, ведь даже личную жизнь отложил на потом, когда будет завершена стройка века. А это грандиозное событие не за горами: скоростные поезда побегут через Керченский пролив к Новому году. Вот недавно уже и все рельсы уложили: две бригады мостостроителей из Крыма и Тамани встретились.

Техника безопасности для кота - это не пустой звук. Фото: Кот Моста/VK

- Что, уже понедельник? Ла-а-адно, несите каску! – проявляет похвальную дисциплинированность кот.

Хотя совсем отделаться от сонливости не получается: отправился на работу, а глаза закрыты, видимо досматривает сны о креветках и прочих вкусностях.

- Так же едете на работу утром в понедельник? – интересуется у подписчиков любимчик мостостроителей.

Утро понедельника кота Мостика.Вы так же едете на работу утром в понедельник? :) Видео: Кот Моста/VK

Отряхивает остатки сна и включает кошачью доброжелательность, которой хватит не только на коллег, но и на всех поклонников.

Вдохновились на труд и нужно двигаться вперед. Фото: Кот Моста/VK

- В понедельник заряжаю своих коллег и подписчиков на позитив и удачную неделю! Зовите друзей, их тоже заряжу, - кот, как всегда щедро делится своей энергией. - С утра всех с началом новой рабочей недели поздравляю.

А потом становится серьезным: - Отпускай, дальше побегу.

Хотя в какой-то момент начинает смущаться повышенным вниманием к своей скромной персоне.

Рыжий хвост выдал героя. Фото: Кот Моста/VK

- Когда в понедельник пытаешься спрятаться от соскучившихся по тебе за выходные коллег, - проявляет природную скромность кот, но быстро приходит в себя.

Главное, чтобы вид был бравым. Фото: Кот Моста/VK

И дает универсальный совет все своим фанатам: - Каким бы сонным вы в понедельник утром ни приехали на работу, заходите в офис уверенной походкой!

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