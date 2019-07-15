2019-07-15T12:10:15+03:00
Общество

В Крыму произошел мощный обвал на Демерджи

Каменные глыбы повалили пойменный лес
Галина КОВАЛЕНКО
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Ученый Сергей Гуров изучает обвал. Фото: Сергей Гуров/VKУченый Сергей Гуров изучает обвал. Фото: Сергей Гуров/VK
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В горном массиве Демерджи, расположенном в окрестностях Алушты, произошел крупный обвал. Все случилось в каньоне реки Артна-Узенин-Дересы, которая является притоком реки Демерджи, между скалой Татлы-Кая и массивом Таш-Хабах.

Деревья сломаны. Фото: Сергей Гуров/VK

Деревья сломаны. Фото: Сергей Гуров/VK

- Многометровые тысячетонные глыбы повалили пойменный лес каньона, - сообщает доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ Сергей Гуров на своей странице в социальной сети.

На деревьях, которые были повалены, есть зеленые листья, а значит все произошло совсем недавно: в конце весны или начале лета.

Ученый отмечает, что чаще всего такие явления происходят в первой половине года, когда тает снег и проходят обильные дожди. Просто талые и дождевые воды размягчают глинистую прослойку между гигантскими природными каменными блоками и они приходят в движение.

- Обвалы - явление редкое. Последний подобный обвал произошел на Демерджи тридцать лет назад, - отмечает Сергей Гуров.

Тогда, в 1989 году вниз упала каменная призма, солидных размеров: высота порядка 80 метров и ширина около 20 метров.

Демерджи таят в себе опасность. Фото: Сергей Гуров/VK

Демерджи таят в себе опасность. Фото: Сергей Гуров/VK

Крымский ученый считает, что процесс может продолжиться, ведь горный массив Демерджи состоит из неоднородных пород, которые от ветра, дождя легко начинают "распадаться", приходить в движение и поэтому нужно подумать о безопасности отдыхающих.

- Если посмотреть на стенку отрыва нового обвала, можно увидеть глубокую вертикальную трещину. Это индикатор того, что обвал в этом месте повторится. Следовательно, туристским группам, проходящим по этим живописным местам нужно быть максимально осторожными, - подчеркнул Сергей Гуров.

Крымские горы, как впрочем и весь полуостров, таят в себе не мало сюрпризов, которые иногда случаются не без участия человека.

В апреле на трассе, ведущей на плато Ай-Петри, возле водопада Учан-Су, появилась трещина, из которой полилась вода. Как оказалось водичка не простая, а водопроводная: ржавые трубы начали пропускать влагу, в итоге просел грунт и ожил оползень.

В Севастополе из-за строительства отелей активизировался оползень на мысе Толстый. Вниз упала мини-гостиница: чудом не пострадала семья с двумя детьми. Туристы во время ЧП уехали за продуктами в магазин. И в Севастополе сейчас существует угроза обрушения нескольких десятков земельных участков, на которых возведены различные здания, хотя строить их нельзя было.

СПРАВКА "КП"

Демерджи (Кузнец-гора, в переводе с крымско-татарского языка) - это горный массив, который входит в главную гряду. Расположен он в окрестностях Алушты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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