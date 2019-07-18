Число госпитализированных из крымского лагеря «Лучистый» увеличилось до 57 человек

Из детского оздоровительного лагеря «Лучистый», который находится под Евпаторией, госпитализировали еще одного человека. На данный момент в больнице находится 57 человек - 52 ребенка и 5 вожатых.

Состояние пациентов стабильное.

- По состоянию на 08.00 18 июля, всего госпитализировано 57 человек (52 ребенка, 5 вожатых). Выписка пациентов, поступивших из лагеря «Лучистый», не осуществлялась, - рассказали КП-Крым в пресс-службе Минздрава Крыма.

Напомним, в больницу с острой кишечной инфекцией с 15 до 17 июля попали 54 человека. Из них 49 детей, а еще 5 - вожатых.

Вечером 18 июля количество госпитализированных увеличилось до 56. А сейчас доставили еще одного.

Как рассказала уполномоченный по защите прав детей по РК Ирина Клюева, если выяснится, что нарушения допустили сотрудники пищеблока, то будет отвечать руководство лагеря, которое их приняло на работу.

- Если же выяснится, что просто кто-то что-то купил за пределами лагеря и угостил своих товарищей, то это совсем другое, - подчеркнула она.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следственный комитет уже возбудил уголовные дела по факту госпитализации воспитанников лагеря «Лучистый» в поселке Заозерное.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Роспотребнадзоре уже определили возбудителя кишечной инфекции. Им оказался норовирус.

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