Заболевшие дети из крымского лагеря «подхватили» инфекцию от сотрудников столовой
В Роспотребнадзоре рассказали из-за чего заболели дети, которые отдыхали в крымском лагере «Лучистый». Источниками инфекции оказались сотрудники столовой.
У них и выявили норовирусную инфекцию.
- Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой. Все вышеуказанные работники направлены на консультацию и лечение, - уточнили в пресс-службе ведомства.
Кроме того, с 17 июля для работы в пищеблоке привлекли дополнительный персонал.
Сейчас в лагере продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Также проводится дезинфекция.
Ситуацию держит на контроле Роспотребнадзор.
На данный момент в городской больнице в Евпатории находятся 57 человек, из них 52 – ребенка и 5 взрослых (вожатых). Всем им оказывается медицинская помощь.
В ведомстве отметили, что состояние детей оценивается как удовлетворительное.
В свою очередь уполномоченный по защите прав детей по РК Ирина Клюева ранее говорила о том, если выяснится, что нарушения допустили сотрудники пищеблока, то будет отвечать руководство лагеря, которое их приняло на работу.
- Если же выяснится, что просто кто-то что-то купил за пределами лагеря и угостил своих товарищей, то это совсем другое, - подчеркнула она.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Следственный комитет уже возбудил уголовные дела по факту госпитализации воспитанников лагеря «Лучистый» в поселке Заозерное.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число госпитализированных из крымского лагеря «Лучистый» увеличилось до 57 человек
Состояние пациентов стабильное (подробнее).
"Если виноваты сотрудники пищеблока, ответит их руководство": Из-за массового отравления в лагерь под Евпаторией приехала детский омбудсмен
За три дня госпитализировали более 50 человек [видео] (подробнее).
Стало известно, почему заболели более 50 человек в детском лагере под Евпаторией
Роспотребнадзор озвучил результаты проверки (подробнее).
Из оздоровительного лагеря под Евпаторией госпитализировали еще двоих детей
Ребята находятся в больнице (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU