2019-07-18T14:50:26+03:00
Происшествия

Заболевшие дети из крымского лагеря «подхватили» инфекцию от сотрудников столовой

К этому могло привести несоблюдение правил личной гигиены
Александра КОРШУНОВА
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Всего госпитализировали 57 человекВсего госпитализировали 57 человекФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Роспотребнадзоре рассказали из-за чего заболели дети, которые отдыхали в крымском лагере «Лучистый». Источниками инфекции оказались сотрудники столовой.

У них и выявили норовирусную инфекцию.

- Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой. Все вышеуказанные работники направлены на консультацию и лечение, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, с 17 июля для работы в пищеблоке привлекли дополнительный персонал.

Сейчас в лагере продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Также проводится дезинфекция.

Ситуацию держит на контроле Роспотребнадзор.

На данный момент в городской больнице в Евпатории находятся 57 человек, из них 52 – ребенка и 5 взрослых (вожатых). Всем им оказывается медицинская помощь.

В ведомстве отметили, что состояние детей оценивается как удовлетворительное.

В свою очередь уполномоченный по защите прав детей по РК Ирина Клюева ранее говорила о том, если выяснится, что нарушения допустили сотрудники пищеблока, то будет отвечать руководство лагеря, которое их приняло на работу.

- Если же выяснится, что просто кто-то что-то купил за пределами лагеря и угостил своих товарищей, то это совсем другое, - подчеркнула она.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следственный комитет уже возбудил уголовные дела по факту госпитализации воспитанников лагеря «Лучистый» в поселке Заозерное.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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