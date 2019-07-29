Кот Мостик: Ничего необычного, просто я отдыхаю от бетона и железа!

Самый знаменитый кот страны, в простонародье - Мостик, спрятался в полевых цветах и зеленой траве.

Перегрелся на солнце и захворал?! А может наоборот простыл?

- Ничего необычного, просто я отдыхаю от бетона и железа! - так подписал рыжий кот снимок в соцсети.

Да, прораб стройки века возводит мост через Керченский пролив.

Кот Мостик: Проверка железной дороги.Котоинспектор серьезно относится к своей работе. Фото: Кот Моста/VK

Он ведет тщательный контроль за всем происходящим, но не забывает писать посты о своих буднях и праздниках.

Иногда можно помечтать. Фото: кот Моста/VK

- День загадывания желаний! Креветки были, рыбы и так много, сладкое не ем... Эх, и чего бы захотеть? Подсказывайте! – рыжий отмечает все праздники, какие только есть в календаре. Гулять, так гулять!

Главное, чтобы они вкусные и веселые были. На масленицу, он например, поделился рецептом блинов с морепродуктами.

Фанаты ему же порекомендовали специальное меню.

- Загадывай ряженку молоко и творог, - это искони кошачий рацион, - считают знатоки правильного питания. - Молочная продукция она полезна всем, даже таким волшебным котам, как ты.

Нашлись и те, кто посоветовала налегать на мышей: и мясо, и польза всем окружающим.

Охоту на грызунов Мостик не взял на свой счет. Близость моря предполагает немного другие трофеи.

После смены можно и рыбалку сходить. Фото: кот Моста/VK

- Трофимыч, заканчивай быстрее с «электрикой», сколько ждать можно, Михалыч удочки уже привез! Ужин скоро, - этот снимок рыжего баловня сразу же вызвал вопросы у почитателей его таланта.

- Мостик, а на рыбалке ты тоже руководишь: где ловить, чем ловить, на что ловить, а может сам на крючок червяка цепляешь и спиннинг в лапках крепко держишь? – интересуются подписчики. - Или просто на берегу моря отдыхаешь и только наблюдаешь за поплавком? клевом? Главное, чтобы хамсу съесть дали?!

Кот в карман за слово не полез.

- На рыбалке я руковожу, кому какая рыбка достанется, - с толком и расстановкой отвечает котоинспектор.

- Мостик, а как у тебя отчество? – не унимаются его друзья и предлагают свои варианты. - Михалыч есть, и Трофимыч есть, а ты Котофеич?

Находит работяга время и для традиционной «минутки славы». Кот Мостик взял да и посмотрел по карте, где живут подписчики его страничек в соцсетях.

И получилось, что «мостикотоманы» заполонили всю Землю.

Карта друзей. Фото: кот Моста/VK

Результаты своих исследований он выставил на всенародное обозрение.

- Смотрите, сколько городов, где мои читатели живут! Я - первый в мире кругосветный кот, - поднял хвост трубой котоинспектор.

И напомнил заодно о том, что уже больше года через Керченский пролив можно проехать на легковушках, автобусах и грузовиках.

Кот высоко сидит и далеко глядит. Фото: кот Моста/VK

- Лето еще не закончилось, а я уже миллион машин на мосту насчитал! – заявил усатый счетовод и мечтательно замурлыкал. - Эх, если бы каждая по килограмму креветок привозила!

Кот он современный и знает, что морепродукты очень полезные и дают ему силы для ударной работы.

Рыжей ладит с любой техникой. Фото: кот Моста/VK

Дел невпроворот, ведь нужно еще поезда запустить, и хорошо, что на стройке века очень много разных машин - очень мощных и умных.

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