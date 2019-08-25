В Керчи в начале сентября установят памятный знак жертвам трагедии в политехническом колледже

В Керченском политехническом колледже на 2 сентября запланировано открытие памятного знака жертвам трагедии. Все работы хотят закончить до начала учебного года. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Бороздин.

- Близится годовщина трагедии в Керченском политехническом колледже. 17-го октября 2018 года история Керчи была рассечена надвое. Наш долг увековечить память жертв произошедшего события, - подчеркнул глава города.

Сейчас у главного корпуса учебного заведения стартовали работы по установке памятного знака, там работает тяжелая техника.

На объекте работает тяжелая техника. Фото: Facebook Сергея Бороздина

Уже произведен спил и обрезка деревьев.

На данный момент проводится выемка грунта на выделенной территории с последующей обратной засыпкой песчаной смеси.

Сейчас проводится выемка грунта на обозначенной территории. Фото: Facebook Сергея Бороздина

- Впоследствии на месте будет уложена тротуарная плитка и установлен памятный знак. Общими усилиями администрации и предпринимателей работы планируется завершить до начала учебного года, - резюмировал Бороздин.

Напомним, трагедия в Керченском политехническом колледже произошла 17 октября 2018 года. В этот день студент 4-го курса колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбы в учебном заведении.

Погибли 20 человек, а больше 70 пострадали. Убийца покончил с собой в библиотеке колледжа.

После глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что студенту Владиславу Рослякову, который в октябре прошлого года устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже, помогли пройти в учреждение через запасной выход.

- Ему кто-то явно помогал войти, он продумал, как он войдет через запасной вход, маршрут, он переоделся, надел всю эту одежду «Колумбайна», сначала взорвал столовую, потом пошел убивать, спокойно, выдержанно, в библиотеке, как «Колумбайн», застрелился и все, - высказал свое мнение Бастрыкин.

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