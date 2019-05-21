В Совете безопасности РФ назвали причины трагедии в Керченском политехническом колледже

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев на выездном совещании в Крыму рассказал, что удалось установить причины, которые привели к трагедии в Керченском политехническом колледже.

По его словам, среди них есть явные недостатки в обеспечении безопасности мест массового пребывания людей.

- Выводы сделаны, приняты соответствующие меры не только в Крыму, но и по всей стране, - подчеркнул Патрушев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/674007" frameborder="0"></iframe> Следственный Комитет опубликовал видео с места бойни в керченском колледже.

Но все-таки эта проблема остается очень актуальной и требует повышенного внимания правоохранительных органов и местного самоуправления. Он напомнил, что недавно школьник в Татарстане взял в заложники весь класс.

- Места массового пребывания людей, которые провели в Крыму, свидетельствуют о многочисленных нарушениях требований антитеррористической защищенности объектов и территорий, транспортной и пожарной безопасности, а также требований градостроительного законодательства, - дополнил Патрушев.

Также он отметил, что в связи с приближающимся курортным сезоном нужно создать максимально безопасные и комфортные условия для проживания туристов, не допустить роста преступности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что студенту Владиславу Рослякову, который в октябре прошлого года устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже, помогли пройти в учреждение через запасной выход.

- Ему кто-то явно помогал войти, он продумал, как он войдет через запасной вход, маршрут, он переоделся, надел всю эту одежду «Колумбайна», сначала взорвал столовую, потом пошел убивать, спокойно, выдержанно, в библиотеке, как «Колумбайн», застрелился и все, - высказал свое мнение Бастрыкин.

Напомним, 17 октября 2018 года студент четвертого курса Владислав Росляков привел в действие самодельное взрывное устройство и устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже. Погибли 20 студентов и сотрудников учебного заведения. Больше 70 получили травмы. Сам же нападавший покончил жизнь самоубийством.

КСТАТИ

Мама Владислава Рослякова состояла в запрещенной в РФ экстремистской организации - секты "Свидетели Иеговы". Некоторые эксперты связывают поступок Рослякова с давлением, которое на него оказывали в этой секте.

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