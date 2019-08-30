Скамейку у севастопольской больницы, где умерла баба Саша, переставили на другое место

67-летняя бабушка Саша тихо умерла на лавочке в 50-метрах от приемного покоя севастопольской больницы. Случайные прохожие просили медиков помочь пожилой женщине, но скорая помощь приехала лишь когда перестало биться ее сердце.

«НАМ НАПЛЕВАТЬ!»

Людмила Белова живет рядом с 4-й горбольницей на Северной стороне. В воскресенье она, проходя через больничный двор, увидела старушку, сидящую на лавочке в 50 метрах от дверей приемного покоя.

- Возвращаюсь назад, минут через 30, а бабушка по-прежнему сидит на солнцепеке: взгляд отрешенный, а на ногах окровавленные бинты, - рассказала «КП»-Крым» Людмила Белова.

Неравнодушная женщина обратилась к сотрудникам приемного покоя, но в ответ, по ее словам, получила целую тираду, что их достали сердобольные люди, которые возятся с бомжами.

Люди в белых халатах наотрез отказались помочь бабушке, не стали они звонить и в скорую помощь. И Людмила Белова записала их ответ на видео.

- Нам плевать! - заявили сотрудники приемного покоя. - Мы не будем вызывать скорую!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="560" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/728398" frameborder="0"></iframe> В приемной севастопольской больницы отказали в помощи.Сотрудники приемного покоя решили, что Александра Яковлевна здорова. Видео: Людмила Белова! другой источник

- Медики сказали, что старушка сидит у больницы с полвосьмого утра. Получается, что они знали, что рядом находится человек, которому нужна помощь, но никто из них даже и пальцем не пошевелил?! - возмущается Белова.

Она сама вызвала скорую.

- Карета ехала целый час, хотя подстанция находится всего в двух десятках метров, - отмечает Людмила.

Когда врачи подошли к лавочке, бабушка уже была мертва.

«ЧЕЛОВЕК ГНИЛ ЗАЖИВО»

Как рассказали волонтеры, умершую звали Александра У., она была бездомной и жила на Московском рынке в Севастополе.

- Летом она лежала в больнице с трофическими язвами на ногах, - рассказывает Анастасия Макеева, возглавляющая волонтерское движение «Сердце Севастополя». - Но 5 августа Александру Яковлевну выписали из больницы домой, то есть на улицу, хотя раны на ногах не зажили. В день ее смерти, 25 августа, сердобольные люди вызвали на Московский рынок скорую помощь, потому что от Александры шел сильный трупный запах, а в ранах на ногах копошились черви - человек гнил заживо! Бабушку привезли в 4-ю горбольницу. В приемном покое ей очистили раны от червей, сделали перевязку и все, мол, ты здорова! Иди домой, то есть снова на улицу.

Александра, у которой на ногах сквозь бинты просачивалась кровь, смогла дойти лишь до ближайшей лавочки, где и умерла.

По словам волонтеров, предварительная причина смерти: сепсис - заражение крови.

БАБА САША - НЕ БОМЖ

В соцзащите Севастополя говорят, что погибшая не значилась в их картотеке.

- На учете у нас стоит около 200 человек без определенного места жительства. Но Александра У. не относится к этой категории, потому что у нее были все документы, включая паспорт гражданина РФ и медполис, - объясняет Наталья Авсейкова, директор ГКУ «Севастопольский комплексный центр социального обслуживания».

По ее словам, в Севастополе нет приюта для бездомных. И людям, которые по каким-то причинам остались без крыши над головой, просто нет возможности помочь.

«МЫ ЕЕ НЕ ВЫГОНЯЛИ - ОНА САМА УШЛА!»

Баба Саша - коренная жительница Севастополя, но почему она оказалась на улице?

- Мать мы не выгоняли, она сама ушла от нас, - созвонились мы с Артуром, сыном умершей.

- Да, да! Я восемь лет боролась с ее недугом, но она не захотела бросить пить. Сказала, что мы и наши дети ее достали, и ушла, - поддерживает разговор его жена Галина. - Нас укоряют в том, что свекровь бомжевала на Московском рынке, прямо под окнами нашей квартиры, но это ее выбор! Она сама не хотела жить вместе с нами.

Супруги сами не сильного достатка, живут в гражданском браке, ютятся в съемной однокомнатной квартире вместе с детьми: дочерям 10 и 7 лет, сыновьям - 9 и 8.

Пособий никаких от государства семья не получает, вдобавок Галина - гражданка Украины.

- Мама раньше была и продавцом, и в охране работала, даже имела доступ к боевому оружию, - говорит сын Артур.

По его словам, была у семьи двухкомнатная квартира, но в 2014 году ее обменяли на машину.

- Наверное, крутая иномарка? - с трудом представляем, каким должен быть автомобиль, чтобы за него отдать «двушку» в Севастополе.

- Нет, «Жигули» 3-й модели, в очень хорошем состоянии, нам ее из автосервиса прямо в целлофане доставили, - рассказывает Артур. - Надеялись, что отчим, с которым мать прожила лет 15, подпишет нам дом на Красной горке (район Севастополя), но он все завещал своей племяннице.

- А что же случилось с машиной?

- Ее пришлось продать, когда хоронили отчима.

Круг замкнулся. Вот так баба Саша несколько лет тому назад оказалась без крыши над головой.

- Каких-либо подробностей про личную жизнь Александры Яковлевны мне неизвестны. Но чисто внешне он непохожа на пьющую женщину, - рассказала Анастасия Макеева, организатор волонтерского движения «Сердце Севастополя». - Ее постоянно видели на Московском рынке, где подкармливали волонтеры и просто сердобольные люди. Тихий божий одуванчик, которому хотелось помочь.

РЕАКЦИЯ НА ЧП

Перенесли скамеечку

Получается, если бомж, можно вот так? Оставить человека без помощи?

- Начали служебную проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям медперсонала, - сообщил директор Департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов.

Проводит проверку по факту смерти и Следком.

- Лично от себя и от лица всего коллектива больницы хотелось бы извиниться за неэтичное поведение санитарки приемного отделения, - заявила главврач 4-й горбольницы Севастополя Валентина Гавриляк. - Безусловно, это было недопустимо. Проводится проверка, работа с персоналом. В штат коллектива принят психолог во избежание на будущее таких ситуаций.

А скамеечку у больницы, на которой умерла Александра Яковлевна, перенесли от греха подальше. Наверное, чтоб глаза не мозолила, и никто не смел умирать прямо у стен больницы.

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