Все на своих местах: в Крыму переизбрали Аксенова и Константинова

Сегодня, 20 сентября, депутаты крымского парламента избрали на пять лет главу республики. На этот пост, как и пять лет назад, заступил действующий премьер-министр региона Сергей Аксенов. Решение было принято единогласно.

На пост главы РК претендовало три человека: действующий премьер Сергей Аксенов, депутат Госдумы от ЛДПР Павел Шперов и глава крымского отделения КПРФ Сергей Богатыренко. На рассмотрение парламента эти кандидатуры внес президент России Владимир Путин.

«За» Сергея Аксенова проголосовали все 74 народных избранника.

Во время своего выступления перед парламентариями Аксенов рассказал о своей программе развития Крыма. Он отметил, что огромный потенциал для развития региона уже заложен.

- У нашей команды есть четкий план действий. Мы знаем, что делать и как делать, мы учли ошибки и сделали выводы. Мы планируем полностью газифицировать Крым, ликвидировать очереди в детские сады. Продолжим модернизацию промышленных предприятий и агропромышленного комплекса, - пообещал премьер.

После принесения присяги председатель парламента Крыма Владимир Константинов, который был также переизбран на эту должность сегодня, объявил перерыв в сессии Государственного Совета РК до 24 сентября.

Главной интригой этой сессии остается возможность разделения полномочий главы республики и председателя Совета министров. Пока эти функции находятся в руках действующего премьер-министра Сергея Аксенова.

После сессии парламента переизбранный на пост главы Крыма Аксенов отправится на заседание Совета министров. По данным КП-Крым, на нем весь состав правительства республики будет отправлен в отставку.

Кадровые решения по новому составу Кабинета министров уже подготовлены, за исключением нескольких отдельных персоналий. Когда именно будет утвержден новый состав Совмина – прогнозировать сложно. Это может произойти и на сегодняшнем заседании, и спустя некоторое время.

Крымский политолог Николай Филиппов говорит, что если местное правительство и не уйдет в отставку добровольно, в полном составе, то обновления Совмина все равно не избежать.

Сложение полномочий крымского Кабмина – процедура ритуальная. Она призвана лишь частично обновить состав правительства.

Напомним, что ранее все главы городских и районных администраций Крыма написали заявления об отставке. Это произошло в соответствии с местным законодательством. Уйти в отставку чиновникам предложил глава республики Сергей Аксенов. Он объяснил свое решение необходимостью сформировать новую команду.

Теперь вновь избранным депутатам предстоит принять решения о сроках проведения конкурсов на замещение освободившихся должностей.

- Большинство глав имеют все шансы успешно сдать этот экзамен и продолжить работу в единой команде, - заявил Аксенов.

Сложение полномочий руководителями крымских администраций, по признанию главы республики, не носило принудительный характер. Это было нужно для того, чтобы «полностью перезагрузить все органы власти». Те чиновники, которые решились сложить с себя полномочия, пошли на своего рода жест доброй воли.

СПРАВКА «КП»

Сергей Аксёнов родился в городе Бельцы (Молдавская ССР) 26 ноября 1972 года. Учился в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище (1993 год выпуска).

Аксенову 46 лет. Женат, имеет двоих детей – 25-летняя Кристина и 22-летний Олег. Он стал председателем Совета министров Республики Крым 17 марта 2014 года, а должность главы Крыма занимает с 9 октября 2014 года.

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