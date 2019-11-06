В Крыму возобновили поиски иностранных моряков, пропавших в январе после пожара на газотанкерах близ Керченского пролива

В Крыму возобновили поиски тел моряков, пропавших без вести при пожаре на танкерах в Черном море в январе этого года. По разным данным до сих пор остается неизвестной судьба 10 членов экипажей судов «Маэстро» и «Канди» – граждан Турции и Индии.

- Поиски тел погибших моряков продолжились, – сообщил КП-Крым помощник начальника главка МЧС России по Республике Крым Антон Охременко. – Шансы найти тела есть, возможно поменялись (морские) течения.

Поисковая операция идет от Керчи до Феодосии вдоль береговой линии протяженностью 146 км. Обследуются труднодоступные участки от мыса Такиль до мыса Чауда. Работы идут только в светлое время суток.

Пожар на судах в Чёрном море.ЧП произошло 21 января 2019 года на судах Канди и Маэстро, которые находились в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив

В Росморречфлоте, который курировал операцию по ликвидации пожара и спасению экипажа иностранных танкеров, возобновление поисковой операции связали с возможным запросом от одной из сторон.

- К нам такая информация не поступала - в связи с чем возобновлены поиски, – отметил в комментарии КП-Крым пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко. – Скорее всего, было обращение с индийской стороны.

Оставшиеся после пожара остовы кораблей еще в апреле отбуксировали в турецкий Измир. На родину отправили тела десяти погибших членов экипажа, поднятых на борт в ходе поисковой-спасательной операции. Еще 12 человек смогли вернуться домой после оказания им медицинской помощи. Всего, по данным Росморречфлота, на двух судах было 32 человека.

Южное управление Следственного комитета РФ открыло уголовное производство по факту «причинения смерти по неосторожности двум и более лицам» (ст. 109 УК РФ).

По результатам следствия родственники погибших и пропавших без вести моряков танкеров «Маэстро» и «Канди» получат возможность обратиться в суд за получением компенсации от судовладельца.

- В рамках уголовного дела необходимо документально подтвердить пропажу или гибель моряков, поэтому проводятся поиски вдоль береговой линии, чтобы выдать заключение – тела обнаружены или не обнаружены, – предположил источник КП-Крым в следственных органах. – Такие работы проводятся по запросу федеральных следственных органов, и, скорее всего, носят формальный характер – тела прибивает к берегу, пока в легких есть воздух. Спустя 11 месяцев после катастрофы найти опознаваемые останки маловероятно.

СПРАВКА КП

Танкеры «Маэстро» и «Канди» загорелись вечером 21 января близ Керченского пролива во время перевалки топлива - сжиженного пропан-бутана. На обоих судах было 32 человека. 10 человек погибли, 12 моряков удалось спасти - с 22 по 25 января они находились на лечении в керченской больнице с легкими травмами: у одного из моряков был поврежден глаз, у некоторых - небольшие ожоги, большинство были просто простужены.

26 января спасенные моряки отправились домой - в Турцию и Индию, документы для них подготовили посольства их стран. 10 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Активную фазу поиска завершили еще в конце января из-за «отсутствия разумной надежды найти кого-либо живым».

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