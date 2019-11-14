2019-11-14T14:20:03+03:00
Общество

Тест-драйв: Новые двухэтажные поезда прошли через тоннели в Севастополь

Идут последние приготовления к запуску железнодорожного сообщения [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Двухэтажный поезд нормально прошел через тоннель на въезде в Севастополь. Фото: Strajj / LiveJournalДвухэтажный поезд нормально прошел через тоннель на въезде в Севастополь. Фото: Strajj / LiveJournal
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В Севастополе протестировали новые двухэтажные поезда, которые потом будут ходить через Крымский мост на материковую Россию. Составы нормально прошли через тоннели, по которым проложена железная дорога в город-герой.

- Вот они, наши двухэтажные красавцы которые будут возить людей в Москву из Симферополя и обратно. В очередной раз хочется похвастаться нашими новинками, для Крыма это что-то новое и неизведанное. Многие говорили: «А как эти двухэтажные вагоны пройдут наши туннели перед Севастополем?». Ну, все в порядке, прошли без последствий, - написал в Живом Журнале севастопольский блогер Strajj, которому удалось заснять составы, когда они заходили в тоннель.

Новые составы выглядят мощно! Фото: Strajj / LiveJournal

Новые составы выглядят мощно! Фото: Strajj / LiveJournal

- Это тестовая поездка для оценки готовности инфраструктуры к запуску железнодорожного сообщения, - рассказали КП-Крым в пресс-службе Крымской железной дороги. - Все прошло успешно.

Напомним, двухэтажные поезда планируется запустить на рейсе Симферополь - Москва, в Севастополь из Санкт-Петербурга будут ходить одноэтажные составы.

При этом после того, как севастопольцы возмутились отсутствием прямого железнодорожного сообщения с Москвой, врио губернатора Михаил Развожаев договорился с оператором перевозок - частной компанией «Гранд Сервис Экспресс» о запуске рейса из Севастополя в столицу нашей родины с весны 2020 года.

В Крыму никогда не видели двухэтажных поездов.Фото: Strajj / LiveJournal

В Крыму никогда не видели двухэтажных поездов.Фото: Strajj / LiveJournal

В КЖД нашего корреспондента заверили, что тест-драйв "московских" двухэтажных поездов с грядущим запуском рейса Москва - Севастополь никак не связан.

- Нет, здесь нет никакой взаимосвязи, - отметили на предприятии.

В ближайшее время подобные тесты больше проводить не собираются.

Напомним, первые поезда по Крымскому мосту пойдут в декабре этого года. Состав из Санкт-Петербурга в Севастополь пойдет 23 декабря, а на следующий день - из Москвы в Симферополь.

Продажа билетов стартовала 8 ноября, билеты разлетаются, как горячие пирожки.

Железнодорожная часть Крымского моста: видео из кабины тепловоза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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