В крымском монастыре раскольников-нелегалов из новой церкви Украины остался один монах

Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ), которые отказались соблюдать российские законы, лишились еще двух храмов в Крыму: по решению суда вскоре снесут деревянную церквушку-самострой в Евпатории, а собор в центре Симферополя придется вернуть государству.

Во вторник, 19 ноября, ПЦУ выпустила официальное заявление, где назвала эти законные решения «нарушением права на свободу совести», а также «тяжелым грехом святотатства». Поддержал церковников и президент Украины Владимир Зеленский. «Комсомолка» разбиралась, что представляет собой ПЦУ в Крыму и почему она осталась на полуострове ни с чем.

«ОБСЕ, НА ПОМОЩЬ!»

Руководитель крымской епархии ПЦУ архиепископ Климент (в миру – Павел Кущ) уже пятый год жалуется всему миру на якобы «гонения» и «притеснения» украинской церкви в Крыму и превращает обычные хозяйственные споры в международный политический скандал.

Вот, в сентябре этого года Климент приехал в Варшаву на заседание ОБСЕ и обвинил Россию во всех тяжких: якобы в Крыму процветают «ненависть и нетерпимость» по религиозному и национальному признаку. Украинцев, привирает архиепископ, унижают и вообще стремятся уничтожить! Помогите, дорогое международное сообщество!

- Я просил ОБСЕ повлиять на ситуацию, взять ее под контроль, - говорит священнослужитель.

Архиепископ Климент. Скриншот видео

При этом Климент предпочитает на подобных международных съездах не вспоминать о том, что был в числе первых крымчан, получивших российский паспорт. А еще не объясняет, что причина всех его имущественных проблем – отсутствие регистрации в качестве религиозной организации.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

После Крымской весны в 2014 году никакой ПЦУ в Крыму не существовало (впрочем, ее тогда вообще не было, история с «чудесным обретением томоса» благодаря президенту Петру Порошенко – впереди). На полуострове действовала Украинская православная церковь Киевского Патриархата (УПЦ КП) – самопровозглашенная раскольническая церковь, созданная в 1992 году митрополитом РПЦ Филаретом при поддержке властей независимой Украины.

У Филарета и так были проблемы, ведь Патриарх Алексий II прознал, что митрополит Филарет оказался не монахом, а отцом троих детей. Зато президента Украины Кравчука этот не слишком богоугодный факт не смутил, ведь Украине нужна была новая церковь, чтобы отмежеваться от столь нелюбимой России. Вот так и появилась УПЦ Киевского патриархата. В РПЦ предали Филарета анафеме, но это не помешало ему здравствовать в Киеве и укреплять свое влияние.

Пустила корни новая церковь и в Крыму, епархию возглавил упомянутый архиепископ Климент. Естественно, Киев был заинтересован в максимальной украинизации полуострова, поэтому для обустройства «штаб-квартиры» и кафедрального собора в 2002 году УПЦ КП получила в аренду за смешные деньги по-настоящему лакомое здание в самом центре Симферополя – два этажа общей площадью в полторы тысячи квадратов прямо через стенку от крымского Фонда госимущества (в российском Крыму – Министерство имущественных и земельных отношений).

Здание собора расположено в самом центре крымской столицыФото: Анастасия ЖУКОВА

Красивое строение, рядом оживленная транспортная развязка и крупнейший в столице Центральный рынок – мечта просто! Неудивительно, что некоторые помещения из церковных превратились в коммерческие: аптеку и кондитерский магазин «Кирюша». Духом святым, видно, сыт не будешь, приходилось тортиками и таблетками торговать.

После Крымской весны, когда всем религиозным организациям дали год на приведение документов в соответствии с российским законодательством, архиепископ Климент регистрировать УПЦ КП и не подумал. Зато, как уже писала «Комсомолка», в 2015 году зарегистрировал в российском правовом поле ООО «Крымский православный духовный центр» - с правом на торговлю лекарствами, техникой и прочими товарами.

Видимо, аптека и магазин в подсобных помещениях собора оказались важнее для раскольников, чем храм, потому что договор аренды еще в 2014 году закончился, а регистрироваться и продлевать его архиепископ Климент не торопился, игнорируя все письма от Минимущества.

МОЛИТВЫ ЗА УКРАИНСКОЕ ВОЙСКО

Пока другие религиозные общины получали деньги на ремонт культовых сооружений и возвращали свое имущество (реставрируется караимская кенасса в Симферополе, католикам вернули костел в центре Севастополя, строится Соборная мечеть), УПЦ КП оставались не у дел просто потому, что отказывались работать в российском правовом поле.

Из-за отсутствия регистрации раскольники стали терять храмы в Крыму один за одним. Первым делом их выпроводили из церквей, расположенных на территории воинских частей в Севастополе и в Перевальном. В Минобороны пожали плечами: нельзя посещать секретные объекты членам организации, которая не соблюдает законы. Суды всех инстанций встали на сторону военных.

- Гонения! – взвыл архиепископ Климент.

Свои храмы он называл в многочисленных интервью оплотом украинства в Крыму. Мол, на него ополчились российские власти за молитвы на украинском языке.

- Молимся, в частности, за Украину и ее войско, - говорит священнослужитель.

За российское войско на территории российских воинских частей молиться, видимо, не хотели.

ЧАСОВНЯ «КИРЮША»

Начались судебные тяжбы и за собор в Симферополе. В 2017 году приставы опечатывают помещения аптеки и магазина «Кирюша», которые в ночь перед визитом сотрудников УФССП вдруг превратились в часовни.

- Мы всегда были и остаемся проукраинской организацией с четкой позицией: Крым это Украина, - говорит архиепископ Климент.

Регистрироваться по законам РФ церковь не будет, это, мол, принципиальная позиция. Зато судиться по законам РФ и требовать квадратные метры назад – это пожалуйста! И подавать заявления в полицию российского Крыма – тоже нормально, четкой позиции проукраинской организации не противоречит.

Ранее в здании собора работала "духовная" аптека. Перед визитом приставов она стала часовней

ПОЯВИЛСЯ ТОМОС

В конце 2018 года на Украине произошел церковный переворот, и две неканонические церкви, в том числе УПЦ Киевского патриархата, представителем которой являлся архиепископ Климент, объединились в одну – Православную церковь Украины (ПЦУ), которая потом получила пресловутый томос об автокефалии от Константинополя.

В Крыму немногочисленные прихожане храмов Киевского патриархата поприветствовали весь этот процесс, толком не понимая сути этого политического цирка от Петра Порошенко. Эксперты говорили, что «томос» - фикция, ставит «новую церковь» в зависимость, но кто ж их слушает, этих специалистов?

Так на полуострове появились приходы ПЦУ – по-прежнему оставаясь вне закона.

Когда стало ясно, что российские суды выигрывать без официальной регистрации не удается, «принципиальная позиция» архиепископа Климента вдруг изменилась, и весной 2019 года священнослужитель подал документы в Минюст, но получил отказ из-за проблем с документами.

- Мы принципиально не перерегистрируем епархию (ПЦУ или УПЦ КП), мы стараемся зарегистрировать независимую религиозную организацию в соответствии с российским законодательством. Нам отказали три раза подряд. Сейчас я веду переговоры с Минюстом России в Москве, чтобы документы подать непосредственно туда, - разъясняет архиепископ.

Интересно, переговоры начинаются со слов «Крым – это Украина», которые Климент так любит повторять, пряча в карман российский паспорт?

После превращения в ПЦУ вывеску не поменялиФото: Анастасия ЖУКОВА

- Все прекрасно понимают, что единственный украинский центр, действующий на территории Крыма по украинским документам, - наша церковь. Это как посольство я уж не знаю, как назвать. И пока мы здесь действуем, Украина может считать Крым украинским, - заявляет архиепископ.

И после этого он рассчитывает на успех в переговорах с Минюстом России?..

ЦЕРКВИ НА БУМАГЕ

До 2014 года у крымской епархии УПЦ Киевского патриархата было два десятка приходов на полуострове, но после вхождения региона в Россию резко стало шесть. Конечно же, Климент обвинил во всем власти РФ, якобы ущемляют украинцев в Крыму.

- Постоянное психологическое давление на людей, на священников, на людей, которые приходят, - жалуется архиепископ.

Однако на самом деле большинство церквей у раскольников существовали только на бумаге, там и ущемлять-то некого.

Большинство священников, окормлявших в регионе немногочисленных верующих УПЦ КП, были выходцами из Украины и вернулись домой сразу же, как только над полуостровом зареял триколор. Удивляться тут нечему, ведь раскольники принимали активное участие в Евромайдане на стороне протестующих, и было ясно, что крымчане, выступившие резко против госпереворота в Киеве, с хлебом-солью их здесь встречать не будут.

В Крыму рискнул остаться архиепископ Климент, еще несколько священников вывезли семьи в Херсонскую область Украины, а сюда приезжают только на воскресные службы.

МОНАСТЫРЬ ОДНОГО ИГУМЕНА

Суды в Крыму Климент проиграл. Архиепископ дошел до кассации, пытаясь отвоевать у государства право на помещения своего собора в центре города, но ничего не вышло: Арбитражный суд Центрального округа (Калуга) оставил в силе решение крымских коллег: здание собора в Симферополе придется вернуть государству.

За неделю до этого прошло заседание Евпаторийского городского суда. Там служители Фемиды обязали раскольников в течение месяца демонтировать деревянный храм, который они в 2013 году безо всяких разрешительных документов построили прямо во дворе многоэтажек.

Деревянный самострой в ЕвпаторииФото: София ЯКУБОВА

Без двух упомянутых храмов у УПЦ КП по факту остается три прихода – две домовые церквушки в селах (по факту – бывшие жилые помещения, где установили алтари и иконостасы) и монастырь в Белогорском районе. Правда, «монастырь» - это довольно громко сказано, потому что, по данным компетентных источников КП-Крым, живет там сейчас только один монах – игумен Дамиан.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не успела «новая церковь» просуществовать на Украине и года, как начался раскол среди раскольников. Упомянутый Филарет, который не стал главой ПЦУ (должность досталась «митрополиту» Епифанию), вдруг выступил против полученного томоса и заявил, что сохраняет УПЦ КП, а объединение следует вроде как считать недействительным. В министерстве культуры Украины решили ликвидировать возглавляемую Филаретом церковную структуру, патриарх-раскольник обжаловал решение в суде.

Тем временем архиепископ Климент поначалу поддержал Филарета и выступил с критикой Епифания и Петра Порошенко. Его коллеги-священнослужители из Херсонской епархии написали открытое письмо, где раскритиковали Климента и чуть ли не обвинили в предательстве по отношению к новой украинской церкви. Так что архиепископ передумал, стал осторожнее в высказываниях и остался «верен» ПЦУ. Но очевидно, что после многочисленных выпадов в адрес как российских, так и украинский властей, а также внутрицерковных коллизий у архиепископа нет серьезной поддержки ни в Крыму, ни на Украине.