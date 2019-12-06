Строители закончили ремонт набережной реки Салгир

Масштабная реконструкция набережной реки Салгир в Симферополе подходит к завершению. Капитальные работы выполнены, идет благоустройство прилегающей территории.

- Комиссия в составе представителей заказчика и стройконтроля вместе с руководителем фирмы-подрядчика проводит обход и приемку участков, - сообщил КП-Крым начальник управления информационной политики в администрации Симферополя Андрей Черниченко. - Процедура растянется на несколько дней, поскольку могут быть выявлены недостатки, и окончательно работы будут завершены только после подписания акта капитального ремонта. Можем говорить, что основной объем завершен и идет приемка.

Гарания качества работ составляет 5 лет. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

За полгода подрядчик - ООО «Асгард» - выполнил оговоренные контрактом очистку русла рек Салгир и Малый Салгир, восстановил чугунное ограждение, провел отделку вертикальных стен русла, отремонтировал два перехода и тридцать пять пешеходных мостов, из которых три находились в аварийном состоянии.

- Сейчас еще продолжаются работы, которые не входят в перечень предусмотренный контрактом. Это выравнивание грунта на некоторых участках набережной и озеленение, - уточнил директор «Асгарда» Игорь Анацкий.

Мебель для набережной - скамейки и урны - в контракт не входят. Расчет с подрядчиком производился поэтапно, после оценки качества выполненных работ. Остаток суммы «Асгард» получил после подписания итогового акта. Гарантия на проведенные работы составит пять лет.

Напомним, капремонт набережной Салгира начался 28 мая. На реконструкцию ее восьми километров и очистку русла реки выделили 600 миллионов рублей. Работы были разделены на несколько этапов: очистка реки, установка ограждений освещения, укладка тротуарной плитки, установка малых архитектурных форм.

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