Лабрадор, который 8 лет служил в полиции Крыма, отправился на реабилитацию в Москву

Лабрадор по кличке Нобель отправился в Москву, где будет проходить реабилитацию: после операции на позвоночнике он не может ходить.

- У нас хорошая новость. Нобель приехал на реабилитацию в Москву, где проведет ближайшие месяцы, - сообщила зоозащитница Елена Толкачева. - Уже провели первый осмотр. Состояние тяжелое. Прогнозы осторожные. Еще ждем выписку из стационара. Нужно делать много новых анализов, в том числе УЗИ и рентген.

Заниматься здоровьем лабрадора в столице будут волонтеры, которые не побоялись взять на себя такую ответственность. Зоозащитники рассчитывают, что собака начнет ходить, а со временем обретет новую семью.

- Вопрос по служебным собакам-пенсионерами вообще сложный, каких-то правил нет, - отмечает зоозащитница. - Все на усмотрение начальства. Если могут, то забирают себе отслуживших собак, или пристраивают, но часто собаки идут на усыпление. Особенно остро проблема стоит на границах, где служит очень много собак, а пристроить их потом некуда - рядом только небольшие военные городки.

Ранее КП-Крым сообщала, что Нобель, получивший свою кличку в честь изобретателя динамита, восемь лет служил в полицию. Пес занимался розыском взрывчатых веществ, а когда состарился, его отправили на пенсию.

На доживание лабрадора взяли супруги из Симферопольского района. Но пес начал болеть и хозяева привели его в ветлечебницу, чтобы усыпить. Зоозащитники пожалели бедолагу и собрав деньги устроили пса в ветгоспиталь.

Крымские айболиты провели обследование и стало ясно, что у Нобеля застарелая грыжа позвоночника. В Симферополе ему сделали операцию, а сейчас отправили на долечивание в Москву.

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