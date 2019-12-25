Пассажиров первого поезда Санкт-Петербург-Севастополь встречали с шампанским «Золотой Балки»

Пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь, который прибыл сегодня утром на конечную станцию, угощали шампанским «Золотой Балки».

Специально к открытию железнодорожного сообщения по Крымскому мосту севастопольский агрохолдинг «Золотая Балка» выпустил лимитированную коллекцию игристых вин для первых пассажиров поезда «Таврия».

В честь нового маршрута винодельня создала специальную этикетку с изображением стремительно несущегося поезда.

- Для первых пассажиров путешествие в Крым стало настоящим праздником: во время следования поезда пассажиры могли бесплатно дегустировать игристое вино «Золотой Балки». А по прибытию в Севастополь на перроне выходящим из вагонов пассажирам были вручены бутылки игристого вина из лимитированной коллекции, - сообщает пресс-служба агрохолдинга.

Лимитированная коллекция игристых вин "Золотой Балки".

Встреча поезда стала настоящим праздником для жителей и гостей города-героя. Люди обнимаются, поздравляют друг друга с историческим событием. Взволнованные встречающие поют "Катюшу", пляшут под "Смуглянку". А пассажиры чувствуют себя, как народные герои.

Крымский мост поезд "Таврия" миновал глубокой ночью. Весь путь от Тамани до полуострова занял меньше 30 минут. Но в поезде все, как один прилипли к окнам вагона, пытаясь в темноте увидеть арки Крымского моста.

В Симферополе, куда "Таврия" прибыла рано утром, в поезд сели глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. От перрона состав отправился на Севастополь под марш «Прощание славянки».

Пассажиры поезда с шампанским.

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