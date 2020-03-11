«Он просто играл»: Школьник из Керчи сообщил о бомбе от имени одноклассника

Ученик 5-го класса одной из школ Керчи решил подшутить над своим другом. Розыгрыш получился весьма необычным: мальчик написал записку о том, что на третьем этаже школы заложена бомба, которая вот-вот взорвется. Но подложить послание в дневник своему другу школьник не успел, и забыл листок на столе в классе музыки. Предупреждение о «минировании» нашла учитель.

Как удалось выяснить КП-Крым, о находке учитель музыки тут же сообщила в полицию и руководству школы. Особенно женщину напугал тот факт, что в записке подробно описывалось взрывное устройство, которое якобы было заложено в учебном заведении. Речь шла о бомбе ТМ-678з. Более того, сообщалось, что взрыв произойдет ровно в 11.56 на третьем этаже школы. Сама записка была написана от лица молодого человека 23-х лет.

На место незамедлительно прибыли кинологи, саперы Росгвардии и сотрудники МВД. Школу стали проверять на наличие взрывного предмета, но к счастью никакой бомбы не было. Оказалось, что и название ТМ-678з абсолютная выдумка.

А вот шутника нашли сразу. Он во всем сознался и принялся просить прощения у перепуганных взрослых. Хотя самообладанию руководства школы и силовиков нужно отдать должное: поиски опасного предмета велись быстро и отлажено, детей из школы не эвакуировали и учебный процесс не прерывали. Так что мнимая угроза не успела вызвать паники.

За плохое чувство юмора пятиклассника арестовывать не стали, ограничившись серьезным разговором. Мальчик из благополучной семьи и на учете в полиции не состоит. Сегодня по факту проводится дополнительная проверка.

- Он просто играл со своим другом, поэтому и написал записку. Никакого криминала, ничего не было. Нашли записку, решили перестраховаться и обратились в полицию, - рассказала КП-Крым директор образовательного учреждения.

По ее словам, полицейские даже не стали ставить школьника на учет, а просто ограничились профилактической беседой с парнем и его родителями.

Напомним, что в середине февраля сотрудники ФСБ предотвратили два теракта в Керчи: двое местных подростков решили пойти по следам Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в политехническом колледже. Парни (15 и 17 лет) планировали взорвать два учебных заведения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец задержанного за подготовку теракта в Керчи подростка: «Это все подстава!»

Папа Даниила не верит, что его сын хотел подорвать учебные заведения (подробнее)

«Стали как собаки»: Что говорят соседи о задержанных за подготовку терактов подростков из Керчи

Мальчики были необщительными (подробнее)

«Может, в соцсетях подцепил»: Мать задержанного за подготовку теракта подростка из Керчи озвучила свою версию случившегося

Женщина уверяет, что ее сын не издевался над животными (подробнее)

«Мне не страшно. Мы просто потом исчезнем. Хлоп - и все»: О чем писал на своей странице один из задержанных в Керчи подростков

Двое несовершеннолетних планировали теракты в учебных заведениях (подробнее)

Священник, спасший двоих студентов после бойни в керченском колледже: Дворники хотели выбросить фото погибших в мусор, мы не дали

"Комсомолка" поговорила с героем через год после трагедии (подробнее)

В Интернете девушки объясняются в любви к «керченскому маньяку»

Трагедия, сравнимая по масштабам с «Норд-Остом» и Бесланом породила странный выверт сознания – Росляков начал превращаться в героя. Корреспондент КП попытался разобраться в этой аномалии (подробнее)

Террористы или хулиганы: Почему подростки из Керчи хотели взорвать сверстников

Тихие парнишки готовили сразу два теракта. «Комсомолка» поговорила с родственниками, посмотрела на место для тренировок и заглянула в учебные заведения [фото, видео] (подробнее)