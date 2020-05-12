Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 мая 2020: В самоизоляции будем до конца весны

«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости по состоянию на 12 мая 2020 года – читайте в одном материале КП-Крым.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ПРОДЛИЛИ

В Крыму продлили режим всеобщей самоизоляции до 31 мая. Такое решение приняли власти республики. Многие предприятия возобновляют работу: список сфер, которым позволят снова запустить свои предприятия, чиновники опубликуют в ближайшее время. Что известно на данный момент - читайте на сайте КП.

САМЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

В Крыму уровень заболеваемости коронавирусом - самый низкий среди регионов Южного федерального округа.

Так, в республике на 100 тысяч населения 10,1 заболевший, в Севастополе - 28,1, а в Краснодарском крае - 36,3. В остальных субъектах ЮФО - и вовсе 42,0.

СНОВА ОШТРАФОВАЛИ БОМЖА ЗА НАРУШЕНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

В отношении бездомного жителя Симферополя Владимира Котолупова полицейские уже второй раз составили протокол за нарушение режима самоизоляции. Он не против изолироваться, но дома у него нет уже более 20 лет.

Волонтеры помогли Владимиру написать заявление в администрацию Симферополя на получение места в общежитии, если мужчина найдет официальную работу. Ему удалось устроиться дворником.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нерабочие дни в Крыму с 12 по 31 мая 2020: что закрыто и что будет работать

Рассказываем, какими будут нерабочие дни в Крыму с 12 по 31 мая (подробнее)

Продление режима самоизоляции в Крыму с 12 мая 2020 года: что изменится и до какого числа будет действовать

Власти посчитали продление режима самоизоляции в Крыму с 12 мая 2020 года эффективной мерой борьбы с коронавирусом (подробнее)

Масочный режим в Крыму: Когда введут и что это означает

Масочный режим в Крыму, по мнению властей, поможет замедлить замедлить коронавирус (подробнее)