2020-05-11T22:28:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 мая 2020: В самоизоляции будем до конца весны

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Крыму на 12 мая 2020 года
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму режим всеобщей самоизоляции продлили до 31 маяВ Крыму режим всеобщей самоизоляции продлили до 31 маяФото: Виталий ПАРУБОВ
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«Комсомолка» следит за ситуацией с коронавирусом в Крыму. Все последние новости по состоянию на 12 мая 2020 года – читайте в одном материале КП-Крым.

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ПРОДЛИЛИ

В Крыму продлили режим всеобщей самоизоляции до 31 мая. Такое решение приняли власти республики. Многие предприятия возобновляют работу: список сфер, которым позволят снова запустить свои предприятия, чиновники опубликуют в ближайшее время. Что известно на данный момент - читайте на сайте КП.

САМЫЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

В Крыму уровень заболеваемости коронавирусом - самый низкий среди регионов Южного федерального округа.

Так, в республике на 100 тысяч населения 10,1 заболевший, в Севастополе - 28,1, а в Краснодарском крае - 36,3. В остальных субъектах ЮФО - и вовсе 42,0.

СНОВА ОШТРАФОВАЛИ БОМЖА ЗА НАРУШЕНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

В отношении бездомного жителя Симферополя Владимира Котолупова полицейские уже второй раз составили протокол за нарушение режима самоизоляции. Он не против изолироваться, но дома у него нет уже более 20 лет.

Волонтеры помогли Владимиру написать заявление в администрацию Симферополя на получение места в общежитии, если мужчина найдет официальную работу. Ему удалось устроиться дворником.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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