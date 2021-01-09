Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс слывет весьма эксцентричной особой.Она то взбудоражит интернет-сообщество «знойными» снимками, то фотоссесию в нижнем белье обнародует, или оригинально заступится за оплошавшего футболиста Артема Дзюбу.Рождественские праздники, если судить по постам в Instagram, на известную актрису повлияли умиротворяюще. Зимние каникулы она провела на своей родине в Ялте.- Приятно возвращаться в родительский дом. Вспоминать, как мама жарила картошечку и цыпленка табака, как папа приносил из сарая закрутки помидорок, варенья и компота, как бабушка накрывала на стол, а мы с Маечкой помогали. Как учили уроки по очереди, потому что стол был один, - актриса не без ноток ностальгии прокомментировала свои детские снимки. - Непонятно, как в этой комнатке стояли две наши кровати, стол, шкаф, а потом еще и пианино. По тем временам это была крутая трешка-кооператив, а теперь она, кажется, малюткой, но такой родной.Подписчики прониклись сентиментальностью поста, что наложило отпечаток на их комментарии: «Какие чудесные воспоминания, светлые, щемящие сердце...»; «До слез, как будто этот пост я писала. Какие важные слова, аж защемило сердце».Кое-кто даже вздохнул с облегчением:- Слава Богу, нет эпатажа ни в словах, ни в одежде. Эвелина - сама миссис скромность.Актриса не разочаровала своих поклонников и в последующем посте, представ в образе добродетельной женщины и заботливой мамы.- Главная цель нашего приезда в Крым - курс общения с дельфинами. Мы прошли курс наслаждения и пользы, теперь насладимся расслабляющими днями в очень красивом месте, - такой пост сопровождает видео, где младший сын актрисы плескается в одном бассейне с игривым китообразным.Мальчик, взявшись за плавники, с видимым удовольствием плавает в паре с дельфином. 8-летний Сема – особый ребенок, поэтому актриса делает все, что он был здоровым.- Эвелина – вы прекрасная мама! Как рад ребенок, да и дельфины ему рады, - такую высокую оценку дали ролику один из подписчиков.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Нравится ваша попа!»: Соцсети оценили «знойные» фото Эвелины Бледанс в КрымуАктриса порадовала поклонников эффектными снимками (подробнее)«Лифчик надевайте, неприлично же»: Соцсети оценили фото Эвелины Бледанс в КрымуАктриса приняла в горах ванну молодости (подробнее) https://www.crimea.kp.ru/online/news/3993104/«Ты сексуальный красавчик»: Полуголая Бледанс поддержала Дзюбу откровенным декольтеАртистка сняла «жаркое» видео, отдыхая в Крыму (подробнее)«Настроение - огонь! Кепка - бомба!»: Бледанс в Крыму щеголяет в причудливом головном убореАртистка дышит свежим морским воздухом в Ялте (подробнее)Эвелина Бледанс в Крыму пожаловалась на большую медузуУ ее сынишки Семика покраснел глаз (подробнее)