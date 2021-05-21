10 главных посланий из выступления главы Крыма Сергея Аксенова

Глава Крыма отчитался о работе правительства за 2020 год. Фото: Пресс-служба главы РК

Глава Крыма Сергей Аксенов представил депутатам Госсовета республики отчет о деятельности правительства за 2020 год. По Конституции Крыма это ежегодная обязательная процедура для руководителя региона, и в этом году отчет приурочен к седьмой годовщине создания Государственного совета Республики Крым.

В своем выступлении Аксенов озвучил несколько главных тезисов и направлений на 2021 год и последующий период. Вот 10 из них.

1. Тарифы на коммунальные услуги в Крыму вырастут с 1 июля. На природный газ расценки увеличатся на 5,8% и в среднем 9% на электроэнергию, в зависимости от использования электричества для обогрева и приготовления еды. Рост тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами не превысит 3,6%.

2. Продолжается капитальный ремонт 12 глубоководных выпусков КОС, которые будут введены в эксплуатацию в 2021 году. Получено положительное заключение по реконструкции сетей водоснабжения в поселках Подмаячный, Глейки, Жуковка, городе Керчи, на реконструкцию водовода Феодосия – Судак. Выполнение указанных мероприятий позволит к 2024 году обеспечить гарантированным качеством воды и бесперебойным водоснабжением население Симферопольского, Красногвардейского, Ленинского, Белогорского, Сакского, Черноморского, Джанкойского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского районов.

3. ФЦП развития Крыма по поручению президента продлена до 2025 года. Объем ее финансирования увеличен на 122 миллиарда и составляет 702 миллиарда рублей. На эти средства будут реализованы проекты в сфере водоснабжения, развития инфраструктуры Крымской железной дороги, а также реконструкция и строительство подъездов от трассы «Таврида» к Южному берегу Крыма.

4. Откорректирована проектная документация всех брошенных подрядчиками объектов, в том числе 17 детских садов. В текущем году будут заключены контракты на завершение их строительства. Ввод большей части данных объектов в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Благодаря процедуре заключения контрактов по «единственному поставщику», исключается риск заключения контрактов с некомпетентными подрядчиками, которые умеют выигрывать конкурсы, но не умеют проектировать и строить. Выплата авансов сведена до минимальной суммы, и они обязательно должны быть обеспечены банковской гарантией.

5. Правительству РФ предложили создать научно-производственное подразделение Вооруженных Сил России в Керчи, чтобы включить завод «Залив» в число исполнителей заказов Минобороны РФ. В таком случае предприятие может получить госконтракт на строительство 5 буксирно-спасательных судов в период до 2024 года.

Кроме того, судостроительный завод «Море» в Феодосии предлагается сделать единственным исполнителем по серийному строительству 4 ледоколов для российского Севера. А симферопольский «Фиолент» определить серийным изготовителем и поставщиком комплексных систем управления технических средств для малого ракетного корабля проекта 22800, строительство которого запланировано на Амурском судостроительном заводе.

6. Крупные федеральные торговые сети пока не спешат на полуостров, что снижает уровень конкуренции, способствует росту цен и создает питательную среду для деятельности спекулянтов, особенно во время курортного сезона. Правительство республики для сдерживания цен проводит ярмарки по реализации продукции крымских производителей,. Принято решение о строительстве на территории Симферопольского района производственно-распределительного центра одной из крупных торговых сетей Крыма.

7. Генерирующие мощности Крыма, без учета ветровой и солнечной энергетики, составляют более 1320 МВт. По необходимости дополнительную генерацию в объеме около 400 МВт могут обеспечить мобильные ГТЭС. Энергомост позволяет осуществлять максимальный переток мощности в размере 850 МВт. При этом максимум потребления энергосистемы Республики Крым и Севастополя за последние годы составил 1569 МВт. То есть на сегодняшний день наш полуостров обеспечен электроэнергией в количестве, достаточном для социально-экономического развития.

8. Завершено строительство последнего этапа магистрального газопровода Керчь-Симферополь-Севастополь. Таким образом, газотранспортная система Крыма полностью интегрирована в РФ, что значительно повысило надежность обеспечения Крыма голубым топливом. Кроме того, создан источник газификации населенных пунктов восточной части Симферопольского и Белогорского районов. На сегодняшний день уровень газификации Республики Крым составляет около 77%.

9. К 2024 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 53% крымских дорог. Сейчас этот показатель составляет 30%. Продолжается работа по обновлению парка подвижного состава. Приобретено 220 автобусов для обслуживания муниципальных и межмуниципальных маршрутов. С 2016 года обновлено 1049 автобусов и троллейбусов. Это порядка 46% от общего количества транспорта, задействованного на маршрутах регулярных перевозок.

10. В рамках ФЦП будет создан туристический парк в 600 гектаров в Сакском районе между селами Штормовое и Витино. До конца года будут завершены мероприятия по подсчету сметы прокладки инженерной инфраструктуры. В случае положительного решения Правительства РФ проектно-изыскательские работы планируется начать в 2022 году.

По предварительным подсчетам, реализация проекта позволит создать от 40 до 44 тысяч мест для размещения туристов и более 30 тысяч рабочих мест. Кластер смогут посещать до полутора миллионов туристов в год, а поступления в бюджет превысят 6 миллиардов рублей.

Также идет разработка комплексного проекта развития туристической территории «Набережная «Золотые пески России» в районе Евпатории. По результатам ТЭО будут подготовлены предложения в Правительство РФ по выделению финансирования для развития малоосвоенной территории общей площадью порядка 77 гектаров. Реализация проекта позволит создать 20 тысяч дополнительных мест пляжного отдыха, 5 тысяч мест для размещения туристов в формате кемпингов, 6,5 тысяч парковочных мест и велостоянок.

Кластер смогут посещать до полумиллиона туристов в год, будет создано от 5 до 10 тысяч рабочих мест.

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