Наводнение в Крыму 18 июня 2021 года: прямая онлайн-трансляция, последние новости

Ялту продолжает затапливать. Фото: Янина Павленко/Facebook

В Ялте объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней. Глава администрации города Янина Павленко заявила, что реки вышли из берегов, подтапливается центральная часть города. Продолжается эвакуация людей. Наводнение в Крыму 18 июня 2021 года набирает обороты – в поселке Оползневое сошел сель. «Комсомолка» ведет прямую онлайн-трансляцию ЧП, которое происходит в Крыму из-за непогоды.

По данным главы администрации, полностью перекрыт центр города. Также закрыт и въезд в город, чтобы на трассе не было пробок. Направлена техника для расчистки дорог от селей.

Также в Ялте развернуты три пункта оказания помощи пострадавшим от непогоды. Также организовано оказание первой помощи людям, а также по городу отключается электроэнергия в тех местах, где возможно замыкание.

Сильные ливни идут в Ялте с ночи, уже выпала месячная нома осадков, а на Ай-Петри - три месячных нормы. Однако синоптики отмечают, что циклон еще не ушел из Крыма, продолжаются дожди. В Форосе отключили электричество в санатории, остановилась насосная станция, поэтому жители поселка пока что остались без воды. Также в Ялте временно остановили движение некоторых маршрутов общественного транспорта.

Заместитель начальника главного управления МЧС по Республике Крым Дмитрий Коваленко сообщил, что в Ялту направили дополнительные силы и средства, чтобы бороться с последствиями непогоды.

- На данный момент в городском округе работает группировка сил и средств РСЧС 95 человек и 21 единица техники, из них от МЧС России 39 человек и 9 единиц техники. Дополнительно направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС по РК – 37 человек, 8 мотопомп, 6 единиц техники. Ситуация находится на контроле.

Напомним, в Крыму 17 июня был введен режим ЧС. В некоторых районах полуострова выпало рекордное количество осадков. Так, из-за ливня затопило Керчь, людей эвакуировали из домов, по улицам разлились реки. В восточной части Крыма частично был отключен свет, связь и интернет. Некоторые жители Керчи остались и без газа. Постепенно уровень воды в восточном Крыму снижается.

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