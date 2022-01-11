Догнать график: В наступившем году на побережье Крыма активизируется строительство КОС

Стройплощадки развернутся на 13 КОС Фото: Анна КИРИЕНКО

В наступившем году на побережье Крыма активизируется строительство канализационно-очистных сооружений. Полтора десятка объектов в курортных зонах получат одобренные экспертизой проекты и перейдут в стадию возведения.

Проектированием, реконструкцией и строительством 13 очистных сооружений занимается ООО «Региональная строительная компания Юг». На половине объектов к строительству приступили еще в прошлом году: в поселках Форос, Санаторное, Малореченское, Кацивели, Морское и Коктебель. Остальные - КОС Симеиз, Алушта, Партенит, Гурзуф, Ялта, КОС Приморский и на мысе Ильи в Феодосии - осенью выйдут из этапа проектирования.

- В настоящее время по большинству КОСов есть много проблемных вопросов, которые не позволяют выполнять график производства работ, - сообщил КП-Крым начальник управления контроля Министерства строительства и архитектуры Республики Крым Антон Давыденко. - Существуют большие проблемы и с доступом на существующие площадки КОС, проблемы с зелеными насаждениями, которые занесены не только в Красную книгу Республики Крым, но и в Красную книгу Российской Федерации. Перед тем, как приступить к производству работ на более широких фронтах, необходимо дополнительно получить разрешения не только от республиканских, но и от федеральных органов. В настоящее время есть отставание от графиков, но сроки реализации объектов позволяют догнать допущенное отставание и уложиться в график 2022 года.

В условиях плотной застройки строителям приходится рыть траншеи вручную Фото: Анна КИРИЕНКО

С августа «РСК-Юг» ждет ответ от Минприроды РФ по поводу переноса и удаления краснокнижных растений с площадки строительства КОС в поселке Кацивели на Южном берегу Крыма. Часть кустарников пересадят на территорию гидрофизического института РАН, а взамен вырубленных деревьев можжевельника и фисташки аналогичные культуры высадят на территории МДЦ «Артек» из расчета 3 дерева за 1. Но без согласования с Минприроды РФ к работам приступать нельзя.

Предстоит заключить договоры на пересадку охраняемых законом деревьев и кустарников с площадки строительства КОС в Форосе. Местоположение очистных не меняется, новая территория нужна для установки 10 независимых раздельных герметично закрытых модулей очистки из нержавеющей стали, чтобы иметь возможность регулировать мощность в зависимости от сезона. Максимально новые КОС смогут принимать до 5 тысяч кубометров в сутки, и после очистки сбрасывать стоки через глубоководный выпуск длинной 500 метров в Черное море.

В соседнем поселке Санаторное работы не ведутся из-за возникших проблем с допуском на стройку через смежные земельные участки. Других подъездов на строительную площадку нет, а урегулировать вопрос нужно на федеральном уровне. По проекту здесь тоже будут использовать модули из нержавейки, чтобы летом выводить их на полную мощность в 2,5 тысячи кубометров в сутки, а зимой сокращать переработку до 500 кубов. Все стоки после очистки будут выходить в море через глубоководный выпуск на 350 метров от берега.

- Предусмотрены и мембраны, и обеззараживание ультрафиолетовым излучением, - отметил Давыденко. - Реализация проектов позволит непосредственно получить максимально очищенную воду с оптимальным сбросом сточных вод, в основном, через глубоководный выпуск в Черное море без нарушения экологических и санитарных норм.

В Малореченском канализационный коллектор пройдет под домами Фото: Анна КИРИЕНКО

На строительстве канализационно-очистных сооружений в поселке Коктебель, которое приостанавливали на период курортного сезона, тоже наверстывают график. Чтобы избежать повреждения коммуникаций, администрация Феодосии обратилась к жителям поселка с просьбой предоставить в Коктебельский территориальный отдел копии схем прокладки труб водоснабжения и водоотведения, кабелей электроснабжения и др. Для подключения домовладений рабочие тянут 25 км сетей и устанавливают 649 железобетонных колодцев, причем точки присоединения к сетям запланированы с обеих сторон улиц. Не зацепить во время земляных работ проложенные коммуникации, не имея схем их прохождения, строителям крайне сложно.

В селе Морское под Судаком новые очистные разместят под землей. Строительство ведется на территории существующих КОС, где устанавливают три подземных модульных линии из стеклопластика, чтобы также регулировать нагрузку на очистные по мере наплыва отдыхающих. Очищенные стоки будут сбрасывать в реку Шелен. К земельным работам приступили летом прошлого года.

Уже под новогодние праздники в селе Малореченское в Большой Алуште приступили к демонтажу старых очистных сооружений. Они простояли больше десяти лет в ожидании доведения до рабочего состояния, но, в итоге, их решено снести и выстроить новые на 3 тысячи кубометров с расчетом на соседние села Солнечногорское и Рыбачье. Сброс сточных вод будет осуществляется по тоннелю длинной 1,6 км, который пройдет на глубине 5 метров через село Малореченское и далее через глубоководный выпуск длинной 400 метров в Черное море.

Напомним, «РСК-Юг» определена единым исполнителем работ по строительству и реконструкции очистных сооружений в поселке Морское под Судаком, поселках Коктебель, Приморский и на мысе Ильи в Феодосийском округе, поселках Форос, Кацивели, Отрадное, Симеиз, Гурзуф и Партенит на Южном берегу Крыма, городских очистных Алушты.

В целом в Федеральную целевую программу развития Крыма вошло строительство 13 современных канализационных очистных сооружений на побережье и ремонт 12 глубоководных выпусков в море. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2023-24 годы.

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