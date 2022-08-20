В Севастополе сбитый беспилотник загорелся на крыше штаба Черноморского флота

Подходы и подъезды к штабу ЧФ перекрыты полицией. Фото: Михаил Развожаев/Tg

В городе-герое Севастополе утром 20 августа снова сбили беспилотный летательный аппарат.

- Нахожусь в штабе флота. 25 минут назад в крышу прилетел беспилотник. К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шёл низко. Жертв нет, - такая новость появилась в telegram-канале губернатора Севастополя Михаил Развожаев 20 августа в 8.44 утра.

Руководитель города федерального значения успокоил горожан и гостей, сделав заявление:

- Все службы на месте, работаем.

И попросил не паниковать, сохранять спокойствие и отказаться от прогулок по свежему воздуху:

- По возможности в ближайший час находитесь дома.

Для полной безопасности окрестности штаба Черноморского флота оцепили сотрудники внутренних органов.

Глава региона чуть позже уточнил, что беспилотник был обезврежен ПВН, то есть постом воздушной обороны флота. Причем сбили БПЛА прямо над штабом флота. Он рухнул на кровлю и загорелся.

- Поражения не получилось. Молодцы ребята, - не без гордости добавил губернатор Севастополя, подчеркнув, что беспилотник особого вреда и разрушений не причинил.

Это уже вторая попытка недругов нанести удар по штабу ЧФ в Севастополе - первый раз штаб был атакован украинским беспилотником 31 июля.

Остается напомнить, что 19 августа беспилотники уже пытались проявить себя в небе над Севастополем и Евпаторией, но были уничтожены специалистами противовоздушной обороны.

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