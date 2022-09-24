В Крыму выпал первый снег 24 сентября

Спасатели Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» совершили восхождение на высшую точку горы Чатыр-Даг и водрузили флаг Крыма. Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»/VK

Крымский полуостров любит удивлять непредсказуемостью погоды. Вот и в эти выходные в южный край заглянула матушка Зима, хотя на дворе еще первый месяц осени - сентябрь: в центре Симферополя цветут каштаны, а на ЮБК идет подготовка к Балу хризантем.

24 сентября в Крымских горах выпал снег. Фото: ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»/VK

Для такого заявления есть полновесные «вещдоки» - в Крымских горах 24 сентября выпал первый снег.

Такую новость сообщили крымские спасатели, которые в День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым побывали на Эклизи-Бурун.

1527 метров над уровнем моря – такова географическая значимость самой высшей точки горы Чатыр-Даг.

Поход начался с Ангарского перевала, откуда им пришлось идти на подъем в гору свыше семи километров. И вот, на вершине Эклизи-Бурун затрепетал на ветру флаг Республики Крым!

- Восхождение было не из простых: в горах сегодня сильный ветер, мокрый снег с дождем, но ребята не отступили от своей цели и подняли флаг Крыма на вершине горы Чатыр-Даг, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

Первый снег конечно же растает, но прогнозы федеральных синоптиков, которые пророчили супер-холодные выходные, когда температура воздуха будет на 8-10 градусов ниже нормы, подтвердились. Крымский гидрометеоцентр же не обещал природных аномалий, давая прогноз на 24 сентября

Напомним, 24 сентября - День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым. Глава республики Сергей Аксенов поздравил с праздником крымчан.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму в субботу ожидаются ливни и сильный ветер

Есть риск возникновения ЧС, движение транспорта может быть затруднено (подробнее)