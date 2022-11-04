Глава Следкома Бастрыкин взял на контроль ситуацию с дельфинами, выброшенными в открытое море в Севастополе

После скандала с афалинами, выброшенными в море, полиция Севастополя завела уголовное дело о жестоком обращении с животными Фото: Виктор Гусейнов

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки по факту инцидента с четырьмя пропавшими афалинами в Севастополе, которых выбросил в открытое море владелец дельфинария Flipper Владимир Калниболотский. Как сообщили в пресс-службе Следкома, глава ведомства поручил руководителю СК по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить обо всех установленных обстоятельствах произошедшего.

- Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 2 ноября севастопольцев потрясло вопиющее событие - четырех афалин, более десяти лет, проживших в неволе, выбросили в открытое море. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы: несколько человек привезли на машине дельфинов к берегу и перетащили их к воде. Млекопитающие долгое время беспомощно зависали на месте, бились и пытались бросаться на бетонные плиты, пребывая в шоке, но их все равно буквально отправили на верную смерть. Полиция Севастополя уже возбудила уголовное дело за жестокое обращение с животными, а прокуратура поставила ситуацию на контроль.

Несмотря на то, что поиски не прекращаются вторые сутки, результатов они пока не принесли. Ранее сообщалось о найденных в районе Солдатского пляжа и у Парка Победы мертвых дельфинов, но выяснилось, что это не те животные.

Поиск афалин по словам губернатора Михаила Развожаева специалисты продолжат завтра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На свисток дрессировщицы никто из них не отозвался»: второй день поисков дельфинов в Севастополе не дал результатов

Две афалины, выброшенные в море владельцем дельфинария, не смогут выжить в дикой природе (подробнее)

«Мстил, понимая, что их отберут»: бывший тренер севастопольского дельфинария рассказал, почему бизнесмен решил выбросить афалин в море

За судьбу четырех млекопитающих, которых вечером 2 ноября хладнокровно выкинули в открытое море, переживает весь полуостров (подробнее)