Следствие подходит к концу: в деле о жестоком убийстве ялтинца появились новые подробности

Расследование уголовного дела все еще продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре 2022 года в Ялте произошло жестокое убийство, всколыхнувшее весь полуостров. Ночью возле одного из заведений общепита курортного города 34-летнего местного жителя Сергея Сухова зверски избили и несколько раз ударили ножом. После этого жертву загрузили в багажник и увезли в больницу. Там Сергей скончался. Народный гнев вызвал и тот факт, что полиция отпустила одного из подозреваемых в жестокой расправе. Ялтинцы вышли на стихийный митинг к зданию МВД на улице Морской в Ялте. Количество возмущенных людей составило почти полторы сотни.

К делу подключился глава СК России Александр Бастрыкин. Одному из нападавших было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а второй участник драки подозревался в убийстве, совершенном группой лиц.

И хоть страшная ситуация произошла более полугода назад, забыть ее вряд ли получится. «Комсомолка» узнала, как обстоят дела с расследованием уголовного дела.

ЗАБИЛИ НОЖОМ И БРОСИЛИ В БАГАЖНИК

Смертельная драка произошла 6 сентября прошлого года рядом с «Автокафе». По видео с камер наблюдения заведения было заметно, что около 15 минут 34-летнего Сергея Сухова жестоко избивали, а затем нанесли удары ножом. После случившегося одного из нападавших (предположительно, его зовут Владимир Киковец) задержали. Второй предполагаемый участник расправы Кирилл Гонтаренко проходил по делу как свидетель. После опроса его отпустили, что и вызвало негодование у ялтинцев. Очевидцы предоставили сотрудникам полиции доказательства виновности Гонтаренко, после чего того вновь задержали. Расследование уголовного дела взял на себя Следственный комитет.

Примечательно, что один из предполагаемых виновников за несколько месяцев до трагедии был награжден знаком отличия от Ялтинского горсовета за образцовое выполнение долга.

В Ялте десятки возмущенных людей вышли к зданию местного УМВД, расположенного на пересечении улиц Кирова и Морской. Фото: соцсети

СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Как «КП-Крым» рассказала официальный представитель главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, на данный момент следствие по делу о шокировавшем полуостров убийстве находится на завершающей стадии.

- Оба обвиняемых в совершении особо тяжкого преступления находятся под стражей, проведены все необходимые экспертизы, - подчеркнула Ольга Постнова.

Как ранее рассказывала «Комсомолка», погибший Сергей Сухов вел активный образ жизни. К сожалению, жены и детей у мужчины не было, поэтому свободное время он проводил в кругу друзей и знакомых.

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